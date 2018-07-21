قائد الإسماعيلي يكشف عن فوائد مواجهة الأهلي في إفتتاح الدوري المصري

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تحدث النجم المخضرم حسني عبد ربه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي عن فوائد مواجهة فريق الأهلي حامل لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز في أول جولة من عمر المسابقة للموسم الجديد.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي، أكد النجم المخضرم حسني عبد ربه أن مواجهة فريقه لنظيره فريق الأهلي سوف تكون في غاية الأهمية، وخاصة وأنها سوف تمنح كل لاعبي فريق الدراويش التركيز بشكل كامل منذ الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم المخضرم حسني عبد ربه إلى أن هدف فريقه في هذه المباراة، هو الظفر بالنقاط الثلاث دون أي شئ غير ذلك في ظل رغبة فريق الإسماعيلي في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، مما يُحتم عليه تحقيق الانتصار على حساب أي منافس دون النظر إلى اسمه أو حجمه.

كما شدد أيضاً النجم المخضرم حسني عبد ربه في تصريحاته على أن كل لاعبي فريق الإسماعيلي لديهم عزم كبير في الموسم الجديد على الفوز ببطولة، وذلك من أجل إسعاد جماهير قلعة الدراويش بعدما غابت عنها الفرحة طوال السنوات الماضية.

وعن التحديات التي تنتظر فريق الإسماعيلي في الموسم الجديد، أكد النجم المخضرم حسني عبد ربه أن مشاركة فريقه في كلاً من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى البطولة العربية للأندية، سوف يُعطي كل اللاعبين حافزاً كبيراً للغاية من أجل الحفاظ على نفس الأداء المثالي الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي.

أما عن الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي، أشار النجم المخضرم حسني عبد ربه إلى أنه يُعتبر مميزاً للغاية، وخاصة وأن جميع اللاعبين يحبون التعامل معه مما يجعله قادراً على النجاح في مهمته الصعبة القادمة مع فريق الإسماعيلي.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم المخضرم حسني عبد ربه على أنه يتمنى أن يتواصل الدعم لفريق الإسماعيلي من طرف الجماهير العاشقة للنادي، وخاصة وأنها تُعتبر الحافز الرئيسي لكل اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات.

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