مدرب الأهلي يكشف عن مدى أهمية مباراة تاونشيب القادمة بدوري الأبطال

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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الحالي عن المواجهة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أكد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن المباراة القادمة لفريق الأهلي خارج أرضه أمام فريق تاونشيب رولز سوف تكون صعبة للغاية على المارد الأحمر، وخاصة وأن نتيجة المباراة سوف تُحدد بشكل كبير ملامح الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى أن ثقافة فريق الأهلي دائماً على مر التاريخ هي تحقيق الانتصار داخل أو خارج الأرض، وهي نفس الثقافة التي يؤمن بها ويعمل بها أيضاً بدوره طوال مشواره التدريبي.

وفي ختام تصريحاته شدد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على أن تحقيق الانتصار في المباراة القادمة على حساب فريق تاونشيب رولز، سوف يجعل فريق الأهلي قريباً للغاية من التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في الموسم الجديد هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه تحدث الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم أيضاً عن ملف المقاعد الشاغرة في قائمة المارد الأحمر الأفريقية، حيث أكد الكابتن محمد يوسف أن الوقت لا يزال كافياً أمام الجهاز الفني لفريق الأهلي من أجل حسم ذلك الملف بشكل نهائي.

كما شدد أيضاً في تصريحاته على أن الجهاز الفني لفريق الأهلي لن يتعجل في حسم الأسماء المتبقية، إلا في حالة كانت سوف تُفيد المارد الأحمر في بقية مشواره الأفريقي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن باب القيد سوف يكون مفتوحاً حتى اليوم الرابع من شهر أغسطس المقبل.

ومن جانبه تحدث حارس المرمى الأساسي لفريق الأهلي وهو محمد الشناوي اليوم الأحد أيضاً عن المباراة القادمة أمام فريق تاونشيب رولز، حيث شدد حارس المرمى محمد الشناوي على أن هدف فريقه هو تحقيق الانتصار فقط دون سواه، وذلك حتى يضع المارد الأحمر قدماً في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد حارس المرمى محمد الشناوي على أن الفوز في المباراة الماضية ساهم في رفع معنويات كل لاعبي فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل لاعبي فريق الأهلي يملكون الخبرات الكافية من أجل خوض أصعب التحديات القادمة وفي مقدمتها المباراة أمام فريق تاونشيب رولز على أرض دولة بوتسوانا.

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