اتحاد الكرة يحسم الجدل بخصوص موعد مباراتي السوبر المصري السعودي

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حسم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الحالي كل الجدل، وذلك بخصوص موعد مباراتي كأس السوبر المصري السعودي بعد اجتماعه في ظهر اليوم في مقر الجبلاية مع لؤي السبيعي أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم.

حيث شهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في ظهر اليوم الأحد اجتماع كلاً من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مع لؤي السبيعي أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفي حضور أيضاً اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الاتفاق على موعد إقامة مباراتي كأس السوبر المصري السعودي.

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وقد تم الاتفاق بشكل أولي على إقامة مباراة كأس السوبر المصري السعودي لأبطال الكؤوس في كلاً من دولتي مصر والسعودية، والتي سوف تجمع تحديداً بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق اتحاد جدة السعودي في اليوم السادس من شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي 2018 في العاصمة المصرية القاهرة.

أما مباراة كاس السوبر المصري السعودي لأبطال الدوري في كلاً من دولتي مصر والسعودية، والتي سوف تجمع تحديداً بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق الهلال السعودي، سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر نوفمبر القادم من العام الحالي 2018 في العاصمة السعودية الرياض.

وقد أكدت الأطراف التي شاركت في اجتماع اليوم الأحد أيضاً، أن هذه المواعيد لكلاً من المباراتين ليست نهائية، حيث سوف يتم عرض هذه المواعيد على كلاً من الأندية الأربعة كما سوف يتم عرضها أيضاً على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأيضاً على مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد كلاً من المباراتين.

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