كارتيرون يتخذ قراراً جديداً بخصوص ضم لاعب الريان القطري الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الحالي أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد اتخذ قراراً جديداً وذلك بخصوص التعاقد مع لاعب الريان القطري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدير الفرنسي باتريس كارتيرون قد رفض نهائياً فكرة التعاقد مع اللاعب أحمد عبد المقصود متوسط ميدان نادي الريان القطري في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما تم عرض عليه الأمر من طرف لجنة الكرة بالنادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النادي الأهلي كان على أتم الاستعداد لكي يدفع مبلغ 400 ألف دولار إلى نادي الريان القطري من أجل الظفر بخدمات اللاعب أحمد عبد المقصود، وذلك في إطار سعي لجنة الكرة إلى تدعيم خط وسط ميدان المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي سوف تبدأ من جديد في عملية البحث عن لاعب خط وسط ميدان، وذلك حتى يتم عرضه على المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قبل إغلاق فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وعلى هامش صفقات المارد الأحمر أيضاً، أشارت التقارير ذاتها اليوم إلى أن صفقة انتقال اللاعب أحمد الشيخ إلى صفوف نادي أهلي طرابلس على سبيل الإعارة قد فشلت بشكل نهائي، وذلك على الرغم من رغبة اللاعب نفسه في خوض التجربة في ظل تواجد مدربه السابق الكابتن إيهاب جلال على رأس الإدارة الفنية لفريق أهلي طرابلس.

حيث عرض نادي أهلي طرابلس بدوره دفع مبلغ 250 ألف دولار فقط لا غير، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب أحمد الشيخ لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي رفض ذلك العرض مطالباً في الوقت ذاته اللاعب أحمد الشيخ بضرورة إحضار عرض جديد من أجل إعارته في الصيف الحالي.

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