تعرف على قائمة الزمالك في معسكره الأخير قبل انطلاقة الموسم الجديد

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قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الحالي بالكشف عن قائمة فريقه، والتي سوف تخوض غمار المعسكر الأخير في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة قبل انطلاقة الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وقد جاءت قائمة فريق الزمالك في معسكره الختامي في التجمع الخامس على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح / عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / محمود علاء / بهاء مجدي / أحمد فتوح / محمد عبد السلام.

خط الوسط: محمود عبد العاطي / محمد عنتر / محمد إبراهيم / أحمد مدبولى / عبد الله جمعة / محمود عبد العزيز / طارق حامد / أيمن حفني / إبراهيم حسن / محمد حسن / مصطفى فتحي / معروف يوسف / كماتشو.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / حميد أحداد / مصطفى محمد.

ومن جانبه تواجد اللاعب مصطفى فتحي في قائمة الفارس الأبيض في معسكره الختامي بعد حل أزمته مع مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك من خلال قيام اللاعب بالتواجد في مقر نادي الزمالك في عصر اليوم الأحد.

وجاء ذلك بسبب اجتماعه مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علماً بأن ذلك الاجتماع بين الطرفين قد أسفر عن حل الأزمة بشكل نهائي من خلال تجديد عقد اللاعب مصطفى فتحي مع نادي الزمالك لمدة أربع سنوات قادمة.

وكان اللاعب مصطفى فتحي قريباً للغاية من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مقابل مبلغ 9 مليون جنيه مصري، إلا أن اللاعب مصطفى فتحي رفض ذلك وقرر البقاء في نهاية المطاف مع نادي الزمالك.

وعلى هامش تحضيرات فريق الزمالك أيضاً للموسم الجديد، أشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الأحد إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بات يُفكر جدياً في تجنيس اللاعب النيجيري معروف يوسف، وذلك حتى يتمكن نادي الزمالك من التعاقد مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

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