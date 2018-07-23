تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام تاونشيب بدوري الأبطال

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صباح اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق تاونشيب رولز البوتسواني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقد جاءت قائمة فريق الأهلي في هذه المباراة أمام فريق تاونشيب رولز على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / سعد الدين سمير / محمد نجيب / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / إسلام محارب / وليد سليمان / مؤمن زكريا / ميدو جابر / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو / صلاح محسن.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق الأهلي إلى دولة بوتسوانا في فجر يوم غداً الثلاثاء، على أن تُقام المباراة تحديداً بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق تاونشيب رولز في يوم السبت القادم الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات عن المجموعة الأولى في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وتاونشيب رولز تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الأولى أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي، وفي الجولة الثانية تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين مقابل لا شئ.

وفي الجولة الثالثة نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب ضيفه فريق تاونشيب رولز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما جعله يتواجد في المركز الثاني في الترتيب بعدما رفع رصيده إلى أربعة نقاط.

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