هل يتعاقد الأهلي مع صفقات جديدة في الميركاتو الحالي ؟ محمد يوسف يُجيب !

Advertisements

كشف الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الحالي عن خطط النادي الأهلي، وذلك بخصوص إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قبل إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن محمد يوسف أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لم يقم بإغلاق ملف الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي حتى هذه اللحظة.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي سوف يظل يعمل على ذلك الملف بشكل خاص حتى نهاية شهر يوليو أي حتى موعد إغلاق أبواب الميركاتو، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجهاز الفني لفريق الأهلي يرغب في ضم صفقات قوية من أجل المنافسة على كافة الألقاب في الموسم الجديد.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي لم يتعاقد النادي الأهلي حتى هذه اللحظة سوى مع أربعة لاعبين فقط لا غير، وهم المدافع المالي ساليف كوليبالي في صفقة انتقال حر، إضافة إلى المدافع أحمد علاء قادماً من صفوف نادي الداخلية، وأيضاً اللاعب الشاب عمار حمدي قادماً من صفوف نادي النصر، وأخيراً اللاعب الشاب الآخر وهو مصطفى البدري قادماً من صفوف نادي أسوان.

أما عن ملف القائمة الأفريقية، فقد شدد الكابتن محمد يوسف على أن الجهاز الفني لن يقوم بإضافة العنصرين المتبقين في القائمة قبل المباراة القادمة أمام فريق تاونشيب رولز البوتسواني، مؤكداً في الوقت ذاته أن باب القيد سوف يتم إغلاقه في اليوم الرابع من شهر أغسطس القادم، مما يمنح الجهاز الفني الوقت الكافي من أجل حسن اختيار آخر عنصرين في القائمة.

وعلى صعيد آخر واصل فريق الأهلي اليوم الاثنين تحضيراته على ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وذلك استعداداً من أجل خوض مباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني.

ويحتاج فريق الأهلي إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة، وذلك حتى يُصبح على مشارف التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وخاصة وأن الهدف الرئيسي للمارد الأحمر في نهاية المطاف هو التتويج بلقبه التاسع على مستوى المسابقة.

إقرأ أيضاً: تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام تاونشيب بدوري الأبطال