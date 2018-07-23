رد فعل قوي من “محمد صلاح” بعد انتقاد زميله في ليفربول من الجماهير

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قام المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو على الانتقادات الشرسة للغاية التي تعرض لها زميله في فريق ليفربول على مدار الساعات القليلة الماضية سواء من طرف جماهير نادي ليفربول أو حتى من طرف بعض وسائل الإعلام الإنجليزية.

حيث قام محمد صلاح بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “كن قوياً يا كاريوس، لقد حدث ذلك لأفضل اللاعبين، تجاهل أولئك الذين يكرهونك”.

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وتأتي هذه التغريدة من طرف المصري محمد صلاح دفاعاً عن زميله في فريق ليفربول، وهو حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس الذي تعرض بدوره إلى انتقادات حادة للغاية سواء من طرف وسائل الإعلام الإنجليزية أو خاصة من طرف جماهير نادي ليفربول.

وجاءت هذه الانتقادات بعد الخطأ الجديد الذي ارتكبه حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس في مساء يوم أمس الأحد، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وساهم الخطأ الذي ارتكبه حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس في هذه المباراة في خسارة فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، علماً بأن أخطاء حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس كانت قاتلة للغاية على مدار الموسم الماضي بأكمله.

ويكفي الإشارة فقط إلى الأخطاء الفادحة التي ارتكبها حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، مما أسفر عن تتويج فريق ريال مدريد الإسباني باللقب الاعرق أوروبياً.

ومن جانبه وجد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الحل الأمثل لهذه المشكلة في مركز حراسة المرمى، وذلك من خلال التعاقد مع حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي، على أمل أن يُساهم ذلك في تحسن مستوى حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس في الموسم الجديد.

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