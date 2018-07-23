وكيل علي معلول يكشف عن مفاجأة بخصوص مستقبل اللاعب التونسي مع الأهلي

Advertisements

كشف محمد العاصي وكيل أعمال اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب التونسي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الحالي عن مفاجأة كبيرة، وذلك بخصوص مستقبل اللاعب التونسي مع المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لإحدى الصحف التونسية، أكد محمد العاصي أن كل الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عن تلقي اللاعب التونسي علي معلول عرضاً رسمياً من طرف نادي الترجي الرياضي التونسي، وذلك من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد العاصي أن اللاعب التونسي علي معلول كان يرغب في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في الصيف الحالي، ولكنه عاد عن قراره بعد اجتماعه مع الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

كما شدد أيضاً محمد العاصي في تصريحاته على أن اللاعب التونسي علي معلول قد وضع شرطاً أساسياً من أجل بقائه مع النادي الأهلي حينما اجتمع مع الجهاز الفني لفريق الأهلي، وذلك الشرط هو المشاركة بصفة أساسية مع الفريق على مدار الموسم بأكمله.

وكانت كل التوقعات تُشير إلى رحيل اللاعب التونسي علي معلول عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي، وخاصة وأن اللاعب التونسي علي معلول شارك مع منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا الماضي.

ولكن المستوى الباهت الذي ظهر به اللاعب التونسي علي معلول في المونديال، جعل فكرة رحيله عن صفوف المارد الأحمر أمراً مستحيلاً في الصيف الحالي، وخاصة بعد تراجع قيمته في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ولا شك أن التفريط في خدمات اللاعب التونسي علي معلول بالنسبة إلى النادي الأهلي لن يكون أمراً هيناً على الإطلاق، وخاصة وأن اللاعب التونسي بات يُعتبر من الركائز الأساسية لفريق الأهلي منذ الموسم الماضي.

إقرأ أيضاً: رد فعل قوي من “محمد صلاح” بعد انتقاد زميله في ليفربول من الجماهير