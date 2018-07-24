شرط أساسي من علي معلول لتجديد عقده مع الأهلي !

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الحالي عن قيام اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب التونسي بوضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي لضمان بقائه داخل جدران القلعة الحمراء في السنوات القادمة.

حيث أشارت المصادر إلى أن اللاعب التونسي علي معلول قد اشترط على لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد فقط، وذلك حتى يقوم بتجديد عقده بشكل رسمي مع النادي الأهلي لعدة سنوات قادمة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن اللاعب التونسي علي معلول لن يجد أي صعوبة في عملية رحيله عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة في ظل الاهتمام الكبير به من طرف بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن اللاعب التونسي علي معلول سبق وأن عقد اجتماعاً خاصاً منذ أسابيع قليلة مع الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك من أجل إبلاغ الجهاز الفني برغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي، أو البقاء بشروط معينة سواء من الناحية المادية أو من ناحية المشاركة في المباريات.

ومن جانبه كان محمد العاصي وكيل أعمال اللاعب التونسي علي معلول قد أكد في يوم أمس الإثنين من خلال تصريحات صحفية لإحدى الصحف التونسية، أن اللاعب التونسي علي معلول يرغب في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف الحالي، نافياً في الوقت ذاته احتمالية رحيل اللاعب التونسي إلى صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي.

ولا شك أن النادي الأهلي سوف يرضخ إلى طلبات اللاعب التونسي علي معلول المادية، وخاصة وأن علي معلول بات يُعتبر من ضمن أحد الركائز الأساسية في صفوف فريق الأهلي، مما يجعل فكرة رحيله عن صفوف المارد الأحمر صعبة للغاية في الوقت الراهن.

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