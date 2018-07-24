تعرف على السبب الحقيقي وراء غياب أحمد فتحي عن مباراة تاونشيب القادمة

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كشف النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الحالي عن السبب الحقيقي وراء غياب اللاعب المخضرم أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي عن المباراة القادمة، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء وتحديداً للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعب أحمد فتحي قد اشتكى من بعض الألم في العضلة الضامة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي في يوم أمس الإثنين.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن الجهاز الطبي لفريق الأهلي أخطر الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعدم المخاطرة باللاعب أحمد فتحي، وذلك من خلال منعه من السفر مع بعثة المارد الأحمر إلى دولة بوتسوانا حتى لا يتسبب ذلك في تفاقم حجم إصابته، وبناءً على ذلك قرر الجهاز الفني استبعاده من مواجهة فريق تاونشيب رولز.

كما شدد أيضاً الكابتن محمد يوسف في تصريحاته على أن اللاعب أحمد فتحي قد انتظم منذ صباح اليوم الثلاثاء في تدريباته التأهيلية في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وذلك تمهيداً لعودته من جديد إلى الملاعب في المباريات القادمة لفريق الأهلي.

ولا شك أن غياب اللاعب أحمد فتحي عن صفوف فريق الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق تاونشيب رولز، سوف يجعل الجهاز الفني للمارد الأحمر مضطراً إلى الدفع بالظهير الأيمن الشاب محمد هاني في التشكيل الأساسي في المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق تاونشيب رولز في مساء يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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