رسمياً: الأهلي يُعلن رحيل أول لاعب عن صفوفه الصيف الحالي

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كشف النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الحالي عن أول اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من ضمن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أعلن النادي الأهلي عن رحيل اللاعب أحمد الشيخ بشكل رسمي إلى صفوف نادي أهلي طرابلس الليبي في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لمدة موسم واحد فقط لا غير على سبيل الإعارة، فيما وصلت قيمة الصفقة إلى مبلغ 300 ألف دولار.

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ويأتي رحيل اللاعب أحمد الشيخ عن صفوف المارد الأحمر بعد خروجه بشكل نهائي من حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مما جعل لجنة الكرة بالنادي الأهلي تُطالب اللاعب بضرورة إحضار أي عرض رسمي من أجل إعارته في الصيف الحالي حتى يحصل على الفرصة من أجل المشاركة في المباريات.

ومن جانبه كان نادي أهلي طرابلس الليبي سبق وأن قدم عرضاً وصلت قيمته إلى مبلغ 250 ألف دولار، وذلك من أجل استعارة اللاعب أحمد الشيخ لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، إلا أن النادي الأهلي رفض حينها ذلك العرض بسبب ضعف المقابل المادي الذي سوف يحصل عليه المارد الأحمر.

ولكن نادي أهلي طرابلس قرر رفع قيمة عرضه، ليصل إلى مبلغ 300 ألف دولار وهو العرض الذي وافق عليه النادي الأهلي، نظراً إلى رغبة اللاعب نفسه في اللعب مع نادي أهلي طرابلس في الموسم القادم من أجل إثبات قدراته الفنية حتى يتمكن من العودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم بعد المقبل.

وبكل تأكيد سوف يجد اللاعب أحمد الشيخ مكاناً له في التشكيلة الأساسية داخل صفوف فريق أهلي طرابلس في الموسم القادم، وخاصة وأن إصرار نادي أهلي طرابلس على ضمه يأتي بناءً على رغبة قوية للغاية من طرف الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق أهلي طرابلس، والذي أكد بدوره على أهمية التعاقد مع اللاعب أحمد الشيخ في الصيف الحالي.

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