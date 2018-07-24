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موعد مباريات الدوري الإسباني، كشفت رابطة الدوري الإسباني أخيراً عن موعد كافة مباريات مسابقة الدوري الإسباني، وذلك في الموسم الجديد للمسابقة 2018 / 2019 م والذي سوف ينطلق تحديداً في اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس عن العام الحالي 2018.

ولا شك أن عشاق الليغا الإسبانية يهتمون بشكل رئيسي بكلاسيكو الأرض، والذي يجمع بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، علماً بأن قرعة الدوري الإسباني قد أسفرت بدورها عن تحديد موعد مباراتي كلاسيكو الأرض سواء في الدور الأول أو حتى في الدور الثاني، وذلك على النحو التالي:

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برشلونة / ريال مدريد، ملعب الكامب نو، الجولة العاشرة، 28 أكتوبر 2018.

ريال مدريد / برشلونة، ملعب سانتياغو بيرنابيو، الجولة السادسة والعشرين، 3 مارس 2019.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدوري الإسباني في موسم 2018 / 2019 م بشكل كامل انطلاقاً من الجولة الأولى وحتى الجولة الثامنة والثلاثين أي الأخيرة من عمر المسابقة.

موعد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2018 / 2019

أتلتيك بيلباو / ليغانيس.

ريال بيتيس / ليفانتي.

سيلتا فيغو / إسبانيول.

إيبار / هويسكا.

جيرونا / بلد الوليد.

رايو فاييكانو / إشبيلية.

برشلونة / ديبورتيفو ألافيس.

فالنسيا / أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد / خيتافي.

فياريال / ريال سوسيداد.

موعد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2018 / 2019

ديبورتيفو ألافيس / ريال بيتيس.

أتلتيك بيلباو / هويسكا.

أتلتيكو مدريد / رايو فاييكانو.

اسبانيول / فالنسيا.

جيرونا / ريال مدريد.

ليغانيس / ريال سوسيداد.

اشبيلية / فياريال.

بلد الوليد / برشلونة.

ليفانتي / سيلتا فيغو.

خيتافي / إيبار.

موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2018 / 2019

ديبورتيفو ألافيس / إسبانيول.

برشلونة / هويسكا.

ريال بيتيس / إشبيلية.

إيبار / ريال سوسيداد.

خيتافي / بلد الوليد.

ليفانتي / فالنسيا.

رايو فاييكانو / اتلتيك بيلباو.

سيلتا فيغو / أتلتيكو مدريد.

فياريال / جيرونا.

ريال مدريد / ليغانيس.

موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2018 / 2019

أتلتيك بيلباو / ريال مدريد.

أتلتيكو مدريد / إيبار.

إسبانيول / ليفانتي.

هويسكا / رايو فاييكانو.

ليغانيس / فياريال.

بلد الوليد / ديبورتيفو ألافيس.

ريال سوسيداد / برشلونة.

فالنسيا / ريال بيتيس.

جيرونا / سيلتا فيغو.

إشبيلية / خيتافي.

موعد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2018 / 2019

برشلونة / جيرونا.

سيلتا فيغو / بلد الوليد.

إيبار / ليغانيس.

هويسكا / ريال سوسيداد.

ليفانتي / اشبيلية.

رايو فاييكانو / ديبورتيفو ألافيس.

ريال بيتيس / اتلتيك بيلباو.

خيتافي / أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد / إسبانيول.

فياريال / فالنسيا.

موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2018 / 2019

ديبورتيفو ألافيس / خيتافي.

أتلتيك بيلباو / فياريال.

أتلتيكو مدريد / هويسكا.

ليغانيس / برشلونة.

جيرونا / ريال بيتيس.

فالنسيا / سيلتا فيغو.

إسبانيول / إيبار.

بلد الوليد / ليفانتي.

ريال سوسيداد / رايو فاييكانو.

إشبيلية / ريال مدريد.

موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2018 / 2019

ريال بيتيس / ليغانيس.

سيلتا فيغو / خيتافي.

إيبار / إشبيلية.

ريال سوسيداد / فالنسيا.

ريال مدريد / أتلتيكو مدريد.

ليفانتي / ديبورتيفو ألافيس.

برشلونة / أتلتيك بيلباو.

رايو فاييكانو / إسبانيول.

هويسكا / جيرونا.

فياريال / بلد الوليد.

موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2018 / 2019

ديبورتيفو ألافيس / ريال مدريد.

أتلتيك بيلباو / ريال سوسيداد.

أتلتيكو مدريد / ريال بيتيس.

اسبانيول / فياريال.

خيتافي / ليفانتي.

ليغانيس / رايو فاييكانو.

فالنسيا / برشلونة.

اشبيلية / سيلتا فيغو.

جيرونا / إيبار.

بلد الوليد / هويسكا.

موعد مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2018 / 2019

برشلونة / إشبيلية.

ريال بيتيس / بلد الوليد.

سيلتا فيغو / ديبورتيفو ألافيس.

إيبار / أتلتيك بيلباو.

فياريال / أتلتيكو مدريد.

هويسكا / إسبانيول.

رايو فاييكانو / خيتافي.

ريال سوسيداد / جيرونا.

فالنسيا / ليغانيس.

ريال مدريد / ليفانتي.

موعد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2018 / 2019

برشلونة / ريال مدريد.

ديبورتيفو ألافيس / فياريال.

أتلتيك بيلباو / فالنسيا.

أتلتيكو مدريد / ريال سوسيداد.

سيلتا فيغو / إيبار.

جيرونا / رايو فاييكانو.

خيتافي / ريال بيتيس.

بلد الوليد / اسبانيول.

إشبيلية / هويسكا.

ليفانتي / ليغانيس.

موعد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2018 / 2019

ريال بيتيس / سيلتا فيغو.

ريال مدريد / بلد الوليد.

ريال سوسيداد / إشبيلية.

إيبار / ديبورتيفو ألافيس.

إسبانيول / أتلتيك بيلباو.

ليغانيس / أتلتيكو مدريد.

رايو فاييكانو / برشلونة.

هويسكا / خيتافي.

فالنسيا / جيرونا.

فياريال / ليفانتي.

موعد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2018 / 2019

ديبورتيفو ألافيس / هويسكا.

برشلونة / ريال بيتيس.

سيلتا فيغو / ريال مدريد.

خيتافي / فالنسيا.

جيرونا / ليغانيس.

ليفانتي / ريال سوسيداد.

رايو فاييكانو / فياريال.

أتلتيكو مدريد / أتلتيك بيلباو.

بلد الوليد / إيبار.

إشبيلية / إسبانيول.

موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2018 / 2019

أتلتيكو مدريد / برشلونة.

أتلتيك بيلباو / خيتافي.

إيبار / ريال مدريد.

إسبانيول / جيرونا.

هويسكا / ليفانتي.

إشبيلية / بلد الوليد.

ليغانيس / ديبورتيفو ألافيس.

فياريال / ريال بيتيس.

ريال سوسيداد / سيلتا فيغو.

فالنسيا / رايو فاييكانو.

موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2018 / 2019

ديبورتيفو ألافيس / إشبيلية.

برشلونة / فياريال.

ريال بيتيس / ريال سوسيداد.

سيلتا فيغو / هويسكا.

ريال مدريد / فالنسيا.

ليفانتي / أتلتيك بيلباو.

جيرونا / أتلتيكو مدريد.

رايو فاييكانو / إيبار.

خيتافي / إسبانيول.

بلد الوليد / ليغانيس.

موعد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2018 / 2019

أتلتيك بيلباو / جيرونا.

ريال بيتيس / رايو فاييكانو.

إيبار / ليفانتي.

هويسكا / ريال مدريد.

ريال سوسيداد / بلد الوليد.

أتلتيكو مدريد / ديبورتيفو ألافيس.

إسبانيول / برشلونة.

فياريال / سيلتا فيغو.

ليغانيس / خيتافي.

فالنسيا / إشبيلية.

موعد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2018 / 2019

ديبورتيفو ألافيس / أتلتيك بيلباو.

سيلتا فيغو / ليغانيس.

إيبار / فالنسيا.

خيتافي / ريال سوسيداد.

هويسكا / فياريال.

بلد الوليد / أتلتيكو مدريد.

ليفانتي / برشلونة.

إسبانيول / ريال بيتيس.

إشبيلية / جيرونا.

ريال مدريد / رايو فاييكانو.

موعد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2018 / 2019

أتلتيك بيلباو / بلد الوليد.

أتلتيكو مدريد / إسبانيول.

برشلونة / سيلتا فيغو.

ريال بيتيس / إيبار.

ليغانيس / إشبيلية.

ريال سوسيداد / ديبورتيفو ألافيس.

جيرونا / خيتافي.

فالنسيا / هويسكا.

رايو فاييكانو / ليفانتي.

فياريال / ريال مدريد.

موعد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2018 / 2019

ديبورتيفو ألافيس / فالنسيا.

إيبار / فياريال.

إسبانيول / ليغانيس.

ريال مدريد / ريال سوسيداد.

سيلتا فيغو / أتلتيك بيلباو.

إشبيلية / أتلتيكو مدريد.

خيتافي / برشلونة.

هويسكا / ريال بيتيس.

ليفانتي / جيرونا.

بلد الوليد / رايو فاييكانو.

موعد مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2018 / 2019

أتلتيك بيلباو / إشبيلية.

أتلتيكو مدريد / ليفانتي.

برشلونة / إيبار.

ريال بيتيس / ريال مدريد.

فالنسيا / بلد الوليد.

جيرونا / ديبورتيفو ألافيس.

رايو فاييكانو / سيلتا فيغو.

ريال سوسيداد / اسبانيول.

فياريال / خيتافي.

ليغانيس / هويسكا.

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