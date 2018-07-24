الفيفا يختار “محمد صلاح” ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الحالي رسمياً عن القائمة الأولية المكونة من 10 لاعبين، والتي سوف يتم تقليصها فيما بعد إلى ثلاثة لاعبين فقط من أجل الصراع على جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، وذلك تحديداً انطلاقاً من اليوم الثالث من شهر يوليو من العام الماضي 2017 وحتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو من العام الحالي 2018.

وقد شهدت القائمة الأولية المكونة من 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، تواجد المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة، وذلك بعدما ساهم في وصول فريقه ليفربول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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كما ساهم أيضاً في وصول المنتخب الوطني المصري إلى المونديال بعد غياب 28 عام، وأخيراً نجح في الفوز بالعديد من الجوائز الفردية على مدار الموسم بأكمله، ويأتي في مقدمة هذه الجوائز جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وأيضاً جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في قارة أفريقيا.

وإليكم القائمة الأولية المكونة من 10 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018:

البرتغالي كريستيانو رونالدو، فاز مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقب كأس العالم للأندية.

البلجيكي كيفين دي بروين، فاز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لقب كأس الرابطة الإنجليزية، كما ساهم أيضاً في فوز منتخب بلاده بلجيكا بالمركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

الفرنسي أنطوان جريزمان، ساهم في فوز منتخب بلاده فرنسا بلقب كأس العالم، كما ساهم أيضاً في فوز فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني بلقب الدوري الأوروبي.

البلجيكي إيدين هازارد، ساهم في فوز منتخب بلاده بلجيكا بالمركز الثالث في مونديال روسيا 2018، كما ساهم أيضاً في فوز فريقه تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

الإنجليزي هاري كين، ساهم في حصول منتخب بلاده إنجلترا على المركز الرابع في مونديال روسيا 2018.

الفرنسي كيليان مبابي، ساهم في فوز منتخب بلاده فرنسا بلقب كأس العالم، كما ساهم أيضاً في فوز فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب الدوري الفرنسي، إضافة إلى لقب كأس فرنسا وأيضاً لقب كأس الرابطة الفرنسية.

الكرواتي لوكا مودريتش، ساهم في حصول منتخب بلاده كرواتيا على المركز الثاني في مونديال روسيا 2018، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، وإضافة إلى ذلك ساهم في فوز فريقه ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا وأيضاً لقب كأس العالم للأندية.

الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساهم في فوز فريقه برشلونة الإسباني بلقب الدوري الإسباني، إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا.

المصري محمد صلاح، ساهم في وصول فريقه ليفربول الإنجليزي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، كما فاز أيضاً بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفرنسي رافاييل فاران، ساهم في فوز منتخب بلاده فرنسا بلقب كأس العالم، كما ساهم أيضاً في فوز فريقه ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا إضافة إلى لقب كأس العالم للأندية.

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