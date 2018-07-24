تعرف على طريقة التصويت لدعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، فتح باب التصويت بشكل رسمي أمام جماهير الساحرة المستديرة، لاختيار أفضل لاعب في العالم 2018، كان هذا عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة اللاعبين المرشحين الـ 10 المتنافسين على نيل جائزة ” The Best player”.

,وجاء إسم الفرعون المصري، اللاعب الدولي محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 هدفًا، ضمن القائمة التي ضمت 10 مرشحين سيتم الاختيار من بينهم، ليفوز لاعب واحد فقط بجائزة أحسن لاعب في العالم.

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وكان الاتحاد الدولي “فيفا” قد أعلن بشكل رسمي أن تصويت الجمهور سيكون له نسبة 25% في اختيار أفضل لاعب في العالم، ونفس نسبة الـ 25% ذاتها مخصصة لكل من اختيارات المدربين، وقادة المنتخبات والإعلاميين الرياضيين.

وهنا يأتي السؤال ..كيف نستطيع أن نشارك في التصويت الجماهيري، لاختيار الفرعون المصري محمد صلاح لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم؟

وللإجابة على هذا التساؤل تابعوا السطور الأتية:

أولًا- يتم الدخول إلى صفحة التصويت عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للفيفا، عبر هذا الرابط:الفيفا

ثانيًا- سيطلب الموقع التسجيل أولًا من أجل التصويت، حيث بإمكان الجماهير التسجيل عن طريق حسابات “غوغل” أو “فيسبوك”.

ثالثًا- بعد اختيار طريقة التسجيل، سيطلب الفيفا الموافقة على بنود الخصوصية وشروط التصويت.

رابعًا- ينتقل الشخص الذي يقوم بالتصويت إلى صفحة يوجد بها قائمة أسماء اللاعبين العشرة، مع نبذة عن أبرز إنجازاتهم، وأسفل هذا توجد أرقام 1 و2 و3.

خامسًا- اختيارك الرقم 1 الموجود أسفل بيانات اللاعب محمد صلاح، يعني أنه اختيارك الأول لنيل الجائزة، ثم يتم اختيار الرقم 2 من أسفل اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثانية، وأخيرًا الرقم 3 أسفل اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثالثة.

سادسًا- بمجرد اختيار الثلاثة لاعبين سينقلك الموقع إلى صفحة يعلمك خلالها بإتمام عملية التصويت بنجاح.

جدير بالذكر أن الفيفا استبعدت اللاعب البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان لتعرضه للإصابة لفترة طويلة، بينما وضعت إسم اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

كذلك ضمت قائمة المرشحين 3 لاعبين من المنتخب الفرنسي الذي توج بالفوز بكأس العالم 2018، الذي أقيم مؤخرًا في روسيا، بينما استٌبعد نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي من قائمة المرشحين.

إليكم قائمة اللاعبين الـ 10 المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو: الذي حصد هذا اللقب 4 مرات سابقة كذلك استفاد من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد، بالإضافة لإحرازه جائزة هداف بطولة أوربا، وأيضًا تسجيله 4 أهداف خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018.

2-البلجيكي كيفن دي بروين:لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والذي صنع عدد كبير من الأهداف في الدوري الإنجليزي الذي توج بلقبه، كذلك وصوله مع فريق بلاده إلى نصف نهائي المونديال.

3- الفرعون المصري محمد صلاح: والذي قدّم موسما تاريخيا مع نادي ليفربول وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاما، وتتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، وحصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة من مختلف الروابط والمنظمات.

4-البلجيكي إيدن آزار:والذي قدّم مونديالًا استثنائيًا و عظيما قاد فيه منتخب بلاده للمركز الثالث.

5- الإنجليزي هاري كين: قائد المنتخب الإنجليزى ونجم نادي توتنهام ،والحائز رسميًا على جائزة هداف النسخة الأ21 من كأس العالم الذي أقيم في روسيا مؤخرًا وخرجت فيه إنجلترا في نصف النهائي.

6- الأرجنتيني ليونيل ميسي: كالعادة منذ عدة سنوات لا تخلو قائمة فيفا للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم من إسم “البرغوث” ميسي وهو هداف وبطل الدوري الإسباني مع نادي برشلونة والمنتظر تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

7- الكرواتي لوكا مودريتش: يدخل مودريتش القائمة لأول مرة بعد قيادته لبلاده صوب نهائي المونديال وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بالإضافة لتتويجه بدوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد

8- الفرنسي أنطوان جريزمان: والذي قاد منتخب بلاده للتويج بكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ، كذلك تحقيق لقب الدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد.

9- الفرنسي كيليان مبابي:الذي حصد جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم حيث أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي المونديال بعد الجوهرة السمراء بيليه، ورفعكأس العالم الثاني في تاريخ فرنسا.

10- الفرنسي رافاييل فاران: ويعد رافاييل فاران أنجح اللاعبين الفرنسيين وأفضلهم حظًا لنيل الجائزة، لأنه يجمع الفوز بين كأس العالم ولقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد.

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أنه سيتم الإعلان عن الفائز يوم 24 سبتمبر المقبل في حفل كبير الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن.