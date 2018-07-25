موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” الخميس 26/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة غريمه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فجر يوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ومانشستر سيتي في هذه المباراة.

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة غريمه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فجر يوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، سوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ومانشستر سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الودية المرتقبة أمام غريمه فريق مانشستر سيتي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك من أجل إثبات قدراته الكبيرة قبل انطلاقة الموسم الجديد في إطار سعيه للمنافسة بقوة على كافة الألقاب في الموسم المقبل وخاصة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا شك أن فريق ليفربول بات فريقاً مخيفاً للغاية لجميع المنافسين، وخاصة بعد التعاقدات القوية للغاية التي أبرمها النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك سواء من خلال التعاقد مع عناصر جديدة قوية أو حتى من خلال عودة بعض اللاعبين من الإعارة الخارجية.

حيث تعاقد نادي ليفربول حتى هذه اللحظة في الميركاتو الصيفي الحالي مع ثلاثة لاعبين من العيار الثقيل، وهم متوسط الميدان الغيني نابي كيتا قادماً من صفوف نادي لايبزيغ الألماني، إضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو قادماً من صفوف نادي موناكو الفرنسي، وأيضاً حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق ليفربول قد استعاد أيضاً خدمات ثلاثة من لاعبيه الذين كانوا معارين خارج النادي في الموسم الماضي، وهم المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، إضافة إلى الجناح الهجومي البلجيكي ديفوك أوريجي، وأيضاً الجناح الهجومي الصربي لازار ماركوفيتش.

ومن جانبه أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج لن يتم إعارته مرة أخرى في الموسم القادم، وذلك نظراً إلى حاجة الفريق إلى خدماته على أن يتم اتخاذ قراراً حاسماً بخصوص بقية الأسماء العائدة من الإعارة في وقت لاحق قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وإضافة إلى كل ذلك نجح فريق ليفربول في الحفاظ على قوته الهجومية الضاربة في الميركاتو الصيفي الحالي بالرغم من العروض المغرية للغاية لكلاً منهم، علماً بأن هذه القوة الضاربة تتمثل في كلاً من الثلاثي المصري محمد صلاح، إضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو وأيضاً السنغالي ساديو ماني.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مشكلة فريق ليفربول الأساسية لم يتم حلها بعد بأي حال من الأحوال، وهي الثغرة في خطوطه الدفاعية بسبب أخطاء المدافعين وضعف مستواهم، مما يجعل فريق ليفربول في حاجة ماسة إلى التعاقد مع مدافع وحيد على الأقل قبل انطلاقة الموسم الجديد، وذلك في حالة أراد فريق الريدز المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب وخاصة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي غاب عن خزائن النادي منذ موسم 1989 / 1990 م.

ومن جانبه سوف يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ناثان كلاين / فيرجيل فان دايك / راغنار كلافان / أندي روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا / فابينيو / جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل سوف يدخل فريق مانشستر سيتي هذه المباراة باحثاً عن تحقيق الانتصار أيضاً دون سواه، وذلك من أجل إثبات قدرته على الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي فاز به في الموسم الماضي.

ويبدو الوضع مختلفاً تماماً بالنسبة إلى فريق مانشستر سيتي على مستوى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث اقتصرت تعاقدات نادي مانشستر سيتي حتى هذه اللحظة على التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز.

وبكل تأكيد لن يكون فريق مانشستر سيتي في أقوى حالاته في هذه المباراة الودية، وخاصة في ظل غياب عدد كبير من نجومه بسبب العطلة الصيفية، مما سوف يجعل كفة فريق ليفربول أرجح نوعاً ما في هذه المباراة.

ولا شك أن تشكيلة فريق مانشستر سيتي سوف يتواجد بها بنسبة كبيرة حارس المرمى البرازيلي مورايس، إضافة إلى المدافع الإسباني إيميريك لابورت ومتوسط الميدان الألماني إلكاي غوندوغان، وأيضاً صانع الألعاب الجزائري رياض محرز والجناح الألماني ليروي ساني، كما سوف يتواجد في تشكيلة فريق مانشستر سيتي أيضاً الجناح البرتغالي برناردو سيلفا.

وفي الموسم الماضي التقى فريق ليفربول مع غريمه فريق مانشستر سيتي في أربعة مباريات سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري، علماً بأن فريق ليفربول نجح في تحقيق الانتصار في ثلاثة مباريات وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن هذه المباريات الأربعة قد شهدت تسجيل ثمانية عشر هدفاً من كلا الطرفين بواقع تسعة أهداف لكلاً منهما، مما يؤكد على أن المباراة الودية بينهما سوف تكون في غاية الإثارة والتشويق في انتظار المواعيد الرسمية بعد أقل من أسبوعين من الآن في ظل قوة المنافسة بين الجميع.

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