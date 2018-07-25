موعد مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ الخميس 26/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني في فجر يوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وبايرن ميونخ في هذه المباراة.

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موعد مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ

موعد مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني في فجر يوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ تحديداً في تمام الساعة الواحدة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ

موعد مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ، ستكون مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس وبايرن ميونخ والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وبايرن ميونخ، يدخل فريق يوفنتوس غمار أولى مبارياته الودية في معسكره الصيفي الحالي، وهو عازماً على تأكيد قوته الكبيرة قبل انطلاقة الموسم الجديد، وذلك على الرغم من غياب العديد من العناصر الهامة عن صفوفه في ذلك المعسكر الإعدادي بسبب العطلة الصيفية لكل اللاعبين الذين وصلوا مع منتخبات بلادهم إلى مراحل متقدمة في مونديال روسيا الماضي.

ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم الغائبين عن معسكر فريق السيدة العجوز الصيفي، الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أقوى صفقات الميركاتو الصيفي الحالي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن انتقال الدون كريستيانو رونالدو من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني إلى صفوف نادي يوفنتوس، جعل الصحافة الإيطالية تُطلق عليها “صفقة القرن” التي ستنقل مسابقة الدوري الإيطالي إلى مستوى أعلى بكثير مما كان عليه الحال في السنوات القليلة الماضية.

ولكن قائمة الغيابات عن صفوف فريق يوفنتوس في معسكره الصيفي الحالي لا تقتصر فقط على غياب الدون كريستيانو رونالدو، بل تشمل أيضاً غياب كلاً من النجم الأرجنتيني باولو ديبالا إضافة إلى النجم الأرجنتيني الآخر جونزالو هيغواين وأيضاً النجم الفرنسي بليز ماتويدي والنجم البرازيلي دوغلاس كوستا.

وعلى الرغم من هذه الغيابات إلا أن تشكيلة فريق يوفنتوس سوف يتواجد بها بنسبة كبيرة للغاية في هذه المباراة الودية كلاً من حارس المرمى الإيطالي الشاب ماتيا بيرين، إضافة إلى المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني، وأيضاً متوسط الميدان البوسني ميراليم بيانيتش.

ومن جانبه يأمل الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس في تحسين أداء فريقه بأفضل صورة ممكنة سواء من الناحية الفنية أو خاصة من الناحية البدنية، وقبل موعد ضربة البداية للموسم الجديد في ظل رغبة نادي السيدة العجوز في المنافسة من جديد على مختلف الألقاب.

وعلى الصعيد المحلي يبدو أن فريق يوفنتوس بات حرفياً لا يُقهر، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق يوفنتوس نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في آخر سبعة مواسم على التوالي دون أن يتمكن أي فريق آخر من إزاحته من على عرشه.

كما نجح أيضاً فريق يوفنتوس في التتويج بلقب كأس إيطاليا في آخر أربعة مواسم على التوالي، علماً بأن فريق يوفنتوس مرشح وبقوة من أجل الحفاظ على هذه الألقاب بدون أدنى شك، وخاصة بعد قدوم الدون كريستيانو رونالدو إلى صفوف قلعة السيدة العجوز.

أما الهدف الأكبر لفريق يوفنتوس والذي يبحث عنه منذ سنوات طويلة على مدار أجيال عديدة، فهو لقب دوري أبطال أوروبا والذي لم يعرف فريق يوفنتوس طعم الفوز به على الإطلاق منذ عام 1997، علماً بأن اللقب الآخير لفريق يوفنتوس في أعرق المسابقات الأوروبية كان في عام 1996 حينما فاز به على حساب نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق بايرن ميونخ في وضع مغاير تماماً بعكس فريق يوفنتوس، حيث يمر الفريق البافاري بمرحلة انتقالية من الناحية الفنية على المستوى التدريبي، وذلك من خلال تولي الكرواتي نيكو كوفاتش منصب المدير الفني لفريق بايرن ميونخ خلفاً للمدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق بايرن ميونخ نجح في الحفاظ على كافة عناصره على أرض الملعب، وخاصة كلاً من الثنائي المخضرم الهولندي أرين روبن إضافة إلى الفرنسي فرانك ريبيري، وذلك سعياً إلى الحفاظ على شكل الفريق البافاري مع المساهمة في الوقت ذاته في تشكيل فريق جديد يتكون من عناصر شابة وقوية.

وعلى صعيد الألقاب يبدو الحال متشابهاً نوعاً ما بين فريق بايرن ميونخ وبين نظيره فريق يوفنتوس، حيث نجح فريق بايرن ميونخ في التتويج بلقب الدوري الألماني في آخر ست مواسم على التوالي دون أن يتمكن من إيقافه أي فريق آخر على الإطلاق.

أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا يختلف الوضع نوعاً ما، حيث يبحث فريق بايرن ميونخ هو الآخر عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا من جديد، ولكن آخر لقب نجح فريق بايرن ميونخ في التتويج به على مستوى أعرق المسابقات الأوروبية يعود إلى عام 2013، وذلك حينما فاز في المباراة النهائية على حساب غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وتبقى النقطة السوداء فقط أن فريق بايرن ميونخ لم ينجح في الوصول إلى المباراة النهائية منذ ذلك التوقيت، وذلك بعكس فريق يوفنتوس الذي نجح في الوصول إلى المباراة النهائية في أكثر من مناسبة على مر التاريخ، إلا أن الفشل كان هو من يُلاحقه بشكل دائم في كل مرة وصل فيها إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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