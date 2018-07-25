موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان الخميس 26/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان، يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق ميلان الإيطالي في فجر يوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في الوقت الراهن يبحثون عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وميلان، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وميلان في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان

موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة نظيره فريق ميلان في فجر يوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وميلان تحديداً في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان

موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان، ستكون مباراة مانشستر يونايتد وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وميلان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد وميلان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر يونايتد وميلان، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار ثالث مبارياته الودية في معسكره الصيفي الحالي، وهو عازماً على تحقيق أولى انتصاراته الودية قبل انطلاقة الموسم الجديد، وخاصة بعدما سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل في أول مباراتين خاضهما في معسكره الحالي بالرغم من أنه واجه كلاً من فريق كلوب أمريكا المكسيكي إضافة إلى فريق سان خوسيه الأمريكي.

ولا شك أن النتائج السلبية التي بدأ بها فريق مانشستر يونايتد معسكره الصيفي الحالي، لن تُساعد البرتغالي جوزيه مورينيو على الإطلاق من أجل التخلص من الضغوطات التي بدأت تتسلط عليه بشكل قوي للغاية من طرف كل وسائل الإعلام الإنجليزية أو حتى من طرف بعض أنصار نادي مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة.

ولعل أبرز دليل على تلك الضغوطات التي يتعرض لها المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، هي تصريحات النجم الإنجليزي السابق بول سكولز أحد أساطير قلعة أولد ترافورد، والذي أكد في الأيام القليلة الماضية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات مطالباً بضرورة تحسين نتائج فريق مانشستر يونايتد في الموسم القادم، وخاصة بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق في الموسم الماضي.

وفي إطار انتقاده أيضاً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أشار النجم السابق بول سكولز إلى أن إقصاء فريق الشياطين الحمر من الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فريق إشبيلية الإسباني كان أسوأ شئ يحدث لفريق مانشستر يونايتد في المسابقة الأوروبية في آخر عشر سنوات نظراً إلى فارق الإمكانيات الكبيرة بين الناديين من جانب كل النواحي.

وبكل تأكيد لن يلتفت المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تماماً إلى كل هذه الانتقادات اللاذعة سواء من خارج النادي أو حتى من داخله، وخاصة وأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يُدرك جيداً أن مصيره مع نادي مانشستر يونايتد سوف يكون مرتبطاً بما يُحققه مع الفريق من ألقاب في الموسم القادم حتى وإن اقتصر الأمر على الفوز بلقب وحيد فقط في الموسم في ظل قوة المنافسة.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد صنع التاريخ في أول موسم له مع فريق مانشستر يونايتد، وذلك تحديداً في الموسم قبل الماضي حينما نجح في الفوز بثلاثة ألقاب، والتي تمثلت في لقب الدرع الخيرية الإنجليزية إضافة إلى لقب كأس الرابطة الإنجليزية وأيضاً لقب الدوري الأوروبي.

أما الموسم الثاني وتحديداً الموسم الماضي، فكان كارثياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى بعدما خسر فريق مانشستر يونايتد كل ألقاب الموسم الأربعة، ليبقى الأمر الإيجابي الوحيد الذي حققه هو نجاحه في تأمين مركزه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي ضمن بالتالي تواجد فريق مانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

أما على الجانب المقابل لا تبدو الأمور على ما يرام على الإطلاق بالنسبة إلى فريق ميلان، وذلك على الرغم من الاستقرار الفني الذي يعيش فيه فريق الروسونيري مع مدربه الإيطالي جينارو غاتوزو، إلا أن فريق ميلان يُعاني كثيراً من الناحية الإدارية مما ساهم في رحيل كافة أعضاء الإدارة السابقة.

ومن جانبهُم يأمل عشاق نادي ميلان أن تكون إدارة النادي الجديدة مختلفة عن بقية الإدارات الفاشلة السابقة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن إدارة نادي ميلان السابقة قد صرفت خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية حوالي ما يقرب من مبلغ 80 مليون يورو دون أن يتمكن فريق الروسونيري من تحقيق أي إنجاز سوى ضمان مقعده من جديد في مسابقة الدوري الأوروبي.

ولا شك أن المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو سوف يجد نفسه في وضعية لا يُحسد عليها على الإطلاق، وخاصة في ظل عدم قدرته على إبرام أي تعاقدات كبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي، مما يعني أنه سوف يكون مطالباً بتطوير أداء المجموعة التي يمتلكها من اللاعبين منذ الموسم الماضي، وذلك حتى ينجح في نهاية المطاف في تحقيق الهدف المنتظر وهو العودة من جديد من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، سوف يكون أمراً مستحيلاً على فريق ميلان في ظل السيطرة الواضحة من طرف سيد إيطاليا فريق يوفنتوس، إضافة إلى تطور مستوى بقية كبار الأندية الإيطالية مثل أندية إنتر وروما إضافة إلى نابولي ولاتسيو.

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