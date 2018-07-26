موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد بمشاركة “محمد النني” اليوم الخميس 26/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة سنغافورة، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم الجميلة في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ارسنال واتلتيكو مدريد، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ارسنال واتلتيكو مدريد في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد

موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة سنغافورة، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 15:35 عصراً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد

موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد، سوف تكون مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق العراقي علي لفتة هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات ارسنال واتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته الودية المرتقبة أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه وخاصة في ظل التغيير الشامل الذي طرأ على الفريق اللندني عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

حيث يعيش فريق أرسنال في الوقت الحالي فترة انتقالية لا أحد يعرف عواقبها على الإطلاق، وذلك بعدما انفصل المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر عن نادي أرسنال بعدما قضى معه فترة 22 عاماً على رأس الإدارة الفنية للفريق اللندني، وهو الأمر الذي سوف يؤثر بدون أدنى شك على فريق ارسنال في السنوات القادمة.

ويكفي أن ينظر عشاق نادي أرسنال فقط إلى حال غريمهم فريق مانشستر يونايتد في السنوات القليلة الماضية، وتحديداً منذ رحيل مدربه الأسطوري السير أليكس فيرغسون عنه في صيف عام 2012، مما جعل فريق مانشستر يونايتد يعيش منذ ذلك التوقيت وحتى هذه اللحظة أوضاعاً غير مستقرة على الإطلاق.

ولعل ما يُقلق جماهير نادي أرسنال بشكل أكبر في الموسم القادم، أن إدارة النادي اللندني قد اختارت الخليفة غير المناسب على الإطلاق للمدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، وذلك من خلال تعيين الإسباني أوناي إيمري كمدرباً للفريق اللندني.

وبكل تأكيد تُدرك جماهير نادي أرسنال جيداً أن نجاح المدرب الإسباني أوناي إيمري مع فريق أرسنال لن يكون مضموناً على الإطلاق، وخاصة في ظل التجربة المخيبة التي عاشها المدرب الإسباني في آخر موسمين مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولكن وفي الوقت ذاته لن تعيش جماهير نادي أرسنال نفس الأجواء الحزينة التي كانت تعيشها بشكل دائم خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث بدأت إدارة النادي اللندني بتغيير سياسة التعاقدات منذ قدوم المدرب الإسباني أوناي إيمري من أجل تدعيم صفوف الفريق اللندني بأفضل العناصر الممكنة وليس الاعتماد على العناصر الشابة فقط مثلما كان يحدث مع المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر صانع النجوم.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع أفضل بكثير بالنسبة إلى فريق أتلتيكو مدريد الذي يعيش فترة مستقرة للغاية على كافة النواحي على مدار السنوات الماضية، مما يجعل فريق الروخي بلانكوس مرشحاً وبقوة من أجل المنافسة على كافة الألقاب في الموسم القادم وخاصة كلاً من لقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم سوف تكون على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، مما سوف يُعطي فريق الروخي بلانكوس حافزاً كبيراً للغاية من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ومن ثم التتويج باللقب الأعرق أوروبياً على أرضه ووسط جماهيره.

وبدون أدنى شك سوف يكون فريق أتلتيكو مدريد أقوى بكثير مما كان عليه الحال في الموسم الماضي، علماً بأن فريق أتلتيكو مدريد كان قد نجح في الموسم الماضي في ضمان وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما نجح أيضاً فريق الروخي بلانكوس في التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وعقب نهاية الموسم الماضي مباشرة نجحت إدارة نادي أتلتيكو مدريد في إقناع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في البقاء مع النادي المدريدي لعدة سنوات قادمة من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني للنادي، وبدوره نجح المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في إقناع أبرز نجوم الفريق بالبقاء وعدم مغادرة النادي ويأتي على رأس هؤلاء النجوم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي كان على مشارف الرحيل إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في الصيف الحالي.

وعلى الرغم من أن هذه المباراة هي مجرد مباراة ودية بين الفريقين، إلا أن فريق أرسنال سوف يسعى إلى الثأر من نظيره فريق أتلتيكو مدريد، وذلك بعدما نجح الأخير في إقصاء الفريق اللندني من الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، بينما نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار في مباراة الإياب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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