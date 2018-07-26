ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الخميس 26/7/2018

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ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من المصري محمد صلاح في الدقيقة الثالثة والستين إضافة إلى السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة فقد سجله الألماني ليروي ساني في الدقيقة السابعة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ناثان كلاين / فيرجيل فان دايك / جو جوميز / أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: جونز / أدم لالانا / دانييل ستوريدج.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

كلاوديو برافو / رياض محرز / جيسون / شينكو / جاك هاريسون / لوكاس / فيل / جارسيا / دياز / بولتون / كاميرون.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق ليفربول نظراً إلى اعتماد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على عناصر شابة في تشكيلة فريق مانشستر سيتي.

ومع مرور الدقائق بدأ فريق مانشستر سيتي يستحوذ هو الآخر على الكرة بشكل تدريجي، وذلك على الرغم من صغر سن كافة اللاعبين المتواجدين في تشكيلة الفريق باستثناء كلاً من الثنائي كلاوديو برافو إضافة إلى رياض محرز.

وفي الدقيقة الثانية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب الشاب لوكاس كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى لوريس كاريوس تصدى للكرة وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف.

ومن بعدها هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين في ظل غياب اللياقة البدنية بشكل واضح على جميع لاعبي الفريقين، وخاصة وأن المباراة قد جاءت بعد نهاية العطلة الصيفية لهم جميعاً بوقت قصير للغاية مما كان له تأثيراً واضحاً على نسق المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ليفربول في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب الشاب جونز كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته وصلت سهلة للغاية إلى حارس المرمى كلاوديو برافو.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي تغيير على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في شوط المباراة الثاني أجرى كلاً من المدربين العديد من التعديلات على تشكيلة كلاً من الفريقين، ويبقى التبديل الأبرز في صفوف فريق ليفربول هو إشراك اللاعب السنغالي ساديو ماني، فيما يُعتبر التبديل الأبرز في صفوف فريق مانشستر سيتي هو إشراك حارس المرمى الإنجليزي جو هارت إضافة إلى إشراك النجم الألماني ليروي ساني.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين كاد فريق مانشستر سيتي ينجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الألماني ليروي ساني كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البديل الشاب كيلر تصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين نجح فريق مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل، وذلك عبر البديل النجم الألماني ليروي ساني الذي استغل بدوره هجمة مرتدة سريعة انفرد على إثرها بحارس مرمى فريق ليفربول واضعاً فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة الثانية والستين جاءت اللحظة المنتظرة بالنسبة إلى كل عشاق نادي ليفربول خاصة في الوطن العربي، وذلك من خلال إشراك المدرب الألماني يورغن كلوب للمصري محمد صلاح العائد من جديد من الإصابة التي كان قد تعرض لها في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق ليفربول في تعديل النتيجة، وذلك حينما سجل له المصري محمد صلاح هدف التعادل من خلال كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء وسط فرحة عارمة من طرف جماهير نادي ليفربول في المدرجات.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثمانين سنحت أمام فريق ليفربول فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما نفذ المصري محمد صلاح ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية دون أن تُشكل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين انفرد السنغالي ساديو ماني بحارس المرمى جو هارت، ومن ثم تمكن من مراوغته ببراعة كبيرة إلا أنه أضاع بعد ذلك الفرصة على فريقه ليفربول بشكل غريب للغاية.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر نهاية المباراة على وقع التعادل، تحصل فريق ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليُنفذها السنغالي ساديو ماني بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة فريقه، لتذهب بعدها المباراة مباشرة إلى نهايتها دون أن تشهد أي جديد على الإطلاق من الطرفين وعلى وقع فوز فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

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