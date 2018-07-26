تعرف على رد فعل اتحاد الكرة تعقيباً على احتمالية فوز “محمد صلاح” بجائزة أفضل لاعب في العالم

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قام الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يوليو الحالي بالتعليق على احتمالية فوز المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2018.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم فخورون بشدة بما يُحققه محمد صلاح من إنجازات كبيرة منذ العام الماضي وحتى الآن.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار أحمد مجاهد أن الاتحاد المصري لكرة القدم سعيد للغاية بعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تواجد محمد صلاح في القائمة الأولية المكونة من 10 لاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم.

كما شدد أيضاً أحمد مجاهد في تصريحاته على أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتمنى أن يتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل يتمنى أيضاً أن ينجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في نهاية المطاف.

ولا شك أن تواجد محمد صلاح في القائمة النهائية أو حتى فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم ليس أمراً مستبعداً على الإطلاق، وخاصة وأن باب التصويت على الفائز بالجائزة مفتوحاً للجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يعني أن محمد صلاح من الممكن أن يكون مرشحاً بقوة للفوز بالجائزة بفضل المصريين حتى وإن كان لا يستحق الجائزة في نهاية المطاف.

ومن جانبه كان محمد صلاح قد عاد من جديد للمشاركة مع فريقه ليفربول في فجر اليوم الخميس، وذلك في مباراة ودية جمعت بين فريق ليفربول وبين غريمه فريق مانشستر سيتي، والتي انتهت في نهاية المطاف على وقع فوز مثير لمصلحة فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم يُشارك محمد صلاح إلا عند الدقيقة الثانية والستين تقريبا، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه نجح في تسجيل أولى أهداف فريقه في المباراة، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي يُشارك فيها محمد صلاح مع فريق الريدز منذ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حينما تعرض إلى إصابة قوية في الكتف الأيسر.

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