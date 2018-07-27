موعد مباريات الدوري الإيطالي في موسم 2018 / 2019

Advertisements

موعد مباريات الدوري الإيطالي، كشفت رابطة الدوري الإيطالي عن جدول مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2018 / 2019، وذلك بعدما تمت عملية القرعة في مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في العاصمة الإيطالية روما.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدوري الإيطالي بشكل كامل انطلاقاً من الجولة الأولى وحتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، علماً بأن الموسم الجديد من المتوقع أن يكون استثنائياً لكرة القدم الإيطالية، وخاصة بعد تعاقد نادي يوفنتوس حامل اللقب في آخر سبعة مواسم مع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم في آخر عشر سنوات رفقة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

Advertisements

موعد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

أتالانتا / فروسينوني، 19/8/2018.

بولونيا / سبال.

كييفو فيرونا / يوفنتوس.

إمبولي / كالياري.

لاتسيو / نابولي.

ميلان / جنوى.

بارما / أودينيزي.

سامبدوريا / فيورنتينا.

ساسولو / إنتر.

تورينو / روما.

موعد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

كالياري / ساسولو، 26/8/2018.

فيورنتينا / كييفو فيرونا.

فروسينوني / بولونيا.

جنوى / إمبولي.

إنتر / تورينو.

يوفنتوس / لاتسيو.

نابولي / ميلان.

روما / أتالانتا.

سبال / بارما.

أودينيزي / سامبدوريا.

موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

أتالانتا / كالياري، 2/9/2018.

بولونيا / إنتر.

كييفو فيرونا / إمبولي.

فيورنتينا / أودينيزي.

لاتسيو / فروسينوني.

ميلان / روما.

بارما / يوفنتوس.

سامبدوريا / نابولي.

ساسولو / جنوى.

تورينو / سبال.

موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

كالياري / ميلان، 16/9/2018.

إمبولي / لاتسيو.

فروسينوني / سامبدوريا.

جنوى / بولونيا.

إنتر / بارما.

يوفنتوس / ساسولو.

نابولي / فيورنتينا.

روما / كييفو فيرونا.

سبال / أتالانتا.

أودينيزي / تورينو.

موعد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

بولونيا / روما، 23/9/2018.

كييفو فيرونا / أودينيزي.

فيورنتينا / سبال.

فروسينوني / يوفنتوس.

لاتسيو / جنوى.

ميلان / أتالانتا.

بارما / كالياري.

سامبدوريا / إنتر.

ساسولو / إمبولي.

تورينو / نابولي.

موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

أتالانتا / تورينو، 26/9/2018.

كالياري / سامبدوريا.

إمبولي / ميلان.

جنوى / كييفو فيرونا.

إنتر / فيورنتينا.

يوفنتوس / بولونيا.

نابولي / بارما.

روما / فروسينوني.

سبال / ساسولو.

أودينيزي / لاتسيو.

موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

بولونيا / أودينيزي، 30/9/2018.

كييفو فيرونا / تورينو.

فيورنتينا / أتالانتا.

فروسينوني / جنوى.

إنتر / كالياري.

يوفنتوس / نابولي.

بارما / إمبولي.

روما / لاتسيو.

سامبدوريا / سبال.

ساسولو / ميلان.

موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

أتالانتا / سامبدوريا، 7/10/2018.

كالياري / بولونيا.

إمبولي / روما.

جنوى / بارما.

لاتسيو / فيورنتينا.

ميلان / كييفو فيرونا.

نابولي / ساسولو.

سبال / إنتر.

تورينو / فروسينوني.

أودينيزي / يوفنتوس.

موعد مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

بولونيا / تورينو، 21/10/2018.

كييفو فيرونا / أتالانتا.

فيورنتينا / كالياري.

فروسينوني / إمبولي.

إنتر / ميلان.

يوفنتوس / جنوى.

بارما / لاتسيو.

روما / سبال.

سامبدوريا / ساسولو.

أودينيزي / نابولي.

موعد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

أتالانتا / بارما، 28/10/2018.

كالياري / كييفو فيرونا.

إمبولي / يوفنتوس.

جنوى / أودينيزي.

لاتسيو / إنتر.

ميلان / سامبدوريا.

نابولي / روما.

ساسولو / بولونيا.

سبال / فروسينوني.

تورينو / فيورنتينا.

موعد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

بولونيا / أتالانتا، 4/11/2018.

كييفو فيرونا / ساسولو.

فيورنتينا / روما.

إنتر / جنوى.

يوفنتوس / كالياري.

لاتسيو / سبال.

نابولي / إمبولي.

بارما / فروسينوني.

سامبدوريا / تورينو.

أودينيزي / ميلان.

موعد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

أتالانتا / إنتر، 11/11/2018.

كييفو فيرونا / بولونيا.

إمبولي / أودينيزي.

فروسينوني / فيورنتينا.

جنوى / نابولي.

ميلان / يوفنتوس.

روما / سامبدوريا.

ساسولو / لاتسيو.

سبال / كالياري.

تورينو / بارما.

موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

بولونيا / فيورنتينا، 25/11/2018.

كالياري / تورينو.

إمبولي / أتالانتا.

جنوى / سامبدوريا.

إنتر / فروسينوني.

يوفنتوس / سبال.

لاتسيو / ميلان.

نابولي / كييفو فيرونا.

بارما / ساسولو.

أودينيزي / روما.

موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

أتالانتا / نابولي، 2/12/2018.

كييفو فيرونا / لاتسيو.

فيورنتينا / يوفنتوس.

فروسينوني / كالياري.

ميلان / بارما.

روما / إنتر.

سامبدوريا / بولونيا.

ساسولو / أودينيزي.

سبال / إمبولي.

تورينو / جنوى.

موعد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

كالياري / روما، 9/12/2018.

إمبولي / بولونيا.

جنوى / سبال.

يوفنتوس / إنتر.

لاتسيو / سامبدوريا.

ميلان / تورينو.

نابولي / فروسينوني.

بارما / كييفو فيرونا.

ساسولو / فيورنتينا.

أودينيزي / أتالانتا.

موعد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

أتالانتا / لاتسيو، 16/12/2018.

بولونيا / ميلان.

كالياري / نابولي.

فيورنتينا / إمبولي.

فروسينوني / ساسولو.

إنتر / أودينيزي.

روما / جنوى.

سامبدوريا / بارما.

سبال / كييفو فيرونا.

تورينو / يوفنتوس.

موعد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

كييفو فيرونا / إنتر، 22/12/2018.

إمبولي / سامبدوريا.

جنوى / أتالانتا.

يوفنتوس / روما.

لاتسيو / كالياري.

ميلان / فيورنتينا.

نابولي / سبال.

بارما / بولونيا.

ساسولو / تورينو.

أودينيزي / فروسينوني.

موعد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

أتالانتا / يوفنتوس، 26/12/2018.

بولونيا / لاتسيو.

كالياري / جنوى.

فيورنتينا / بارما.

فروسينوني / ميلان.

إنتر / نابولي.

روما / ساسولو.

سامبدوريا / كييفو فيرونا.

سبال / أودينيزي.

تورينو / إمبولي.

موعد مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

كييفو فيرونا / فروسينوني، 29/12/2018.

إمبولي / إنتر.

جنوى / فيورنتينا.

يوفنتوس / سامبدوريا.

لاتسيو / تورينو.

ميلان / سبال.

نابولي / بولونيا.

بارما / روما.

ساسولو / أتالانتا.

أودينيزي / كالياري.

إقرأ أيضاً: