موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز السبت 28/7/2018 في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة بوتسوانا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق النادي الأهلي في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وتاونشيب رولز، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز إضافة إلى التشكيل المتوقع للأهلي في هذه المباراة.

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موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز

موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق تاونشيب رولز في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة بوتسوانا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وتاونشيب رولز تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز

موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز، سوف تكون مباراة الأهلي وتاونشيب رولز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولز، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الرابعة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه حتى يضمن مقعده بنسبة كبيرة للغاية في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية.

ولا شك أن المارد الأحمر سوف تكون دوافعه أكبر في هذه المباراة، وخاصة بعدما نجح في الفوز في مباراة الذهاب بينهما بثلاثة نظيفة على الأراضي المصرية، مما أعاد فريق الأهلي من جديد إلى أجواء المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الأهلي ومديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يعلمان جيداً أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق تاونشيب رولز يمتلك في رصيده ثلاثة نقاط، أي أنه متواجد خلف فريق الأهلي بفارق نقطة واحدة فقط لا غير مثله مثل فريق كمبالا سيتي الأوغندي الذي يمتلك هو أيضاً في رصيده ثلاثة نقاط، فيما يملك فريق الأهلي أربع نقاط يحتل بها المركز الثاني حالياً في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

ولعل ما يُعقد المأمورية أكثر على فريق الأهلي، هو أسلوب الحشد الجماهيري الذي سوف تتبعه إدارة نادي تاونشيب رولز من أجل مساندة الفريق في هذه المباراة الحاسمة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن حوالي ثمانية عشر ألفاً من جماهير نادي تاونشيب رولز سوف تكون حاضرة في مدرجات ملعب المباراة من أجل مؤازرة الفريق.

ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها فريق الأهلي نفسه أمام تحدي في منتهى الصعوبة على الصعيد الأفريقي، علماً بأن تعثر فريق الأهلي في هذه المباراة سواء من خلال الخسارة أو حتى السقوط في فخ التعادل، سوف يُدخله من جديد في حسابات معقدة قبل موعد آخر جولتين من عمر دور المجموعات.

وعقب هذه المباراة مباشرة ينتظر فريق الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات مهمة أصعب بكثير، وذلك حينما يرحل خارج أرضه مرة أخرى ولكن هذه المرة إلى الأراضي التونسية من أجل مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي متزعم ترتيب المجموعة برصيد سبعة نقاط حالياً.

وكان المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن منذ أيام قليلة فقط عن قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة للغاية، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / محمد نجيب / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / إسلام محارب / وليد سليمان / مؤمن زكريا / ميدو جابر / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

وكانت قائمة فريق الأهلي تضم أيضاً الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي، إلا أن الأخير شعر ببعض الألم قبل سفر بعثة المارد الأحمر إلى دولة بوتسوانا، مما جعل الجهاز الطبي لفريق الأهلي يُقرر استبعاد اللاعب من قائمة هذه المباراة خوفاً من تفاقم إصابته.

ومن جانبه سوف يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية في هذه المباراة على تشكيلة سوف تتألف على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وخاض فريق الأهلي حتى هذه اللحظة خمسة مباريات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018، وذلك سواء في الدور التمهيدي الأخير أو حتى في دور المجموعات، علماً بأن المارد الأحمر نجح في تحقيق الانتصار في ثلاثة مباريات، وفي مقابل ذلك سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة كما تعرض إلى الخسارة في مباراة أخرى.

ويبحث فريق الأهلي عن التتويج بلقبه التاسع في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وخاصة وأن آخر لقب نجح فريق الأهلي في الفوز به كان منذ خمس سنوات سابقة وتحديداً في عام 2013، حيث فاز المارد الأحمر حينها باللقب الأفريقي بعد تخطيه عقبة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

وينتظر فريق الأهلي العديد من التحديات المعقدة في الفترة القليلة القادمة على المستوى المحلي أيضاً، حيث يبدأ فريق الأهلي مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد من خلال مباراة في غاية الصعوبة، وذلك حينما يواجه نظيره فريق الإسماعيلي في قمة مبكرة للغاية بين حامل لقب الموسم الماضي وبين وصيفه وهو فريق الدراويش.

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