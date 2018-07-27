موعد مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان بمشاركة “محمد النني” السبت 28/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة سنغافورة، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وباريس سان جيرمان، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ارسنال وباريس سان جيرمان في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان

موعد مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة سنغافورة، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 15:35 عصراً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

موعد مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان، سوف تكون مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ارسنال وباريس سان جيرمان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المرتقبة أمام فريق باريس سان جيرمان، وهو عازماً على مواصلة تحسين أدائه بعد الصورة الطيبة نوعاً ما التي ظهر بها في مباراته الودية الماضية أمام فريق أتلتيكو مدريد.

حيث خسر فريق أرسنال المباراة في نهاية المطاف بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وعلى الرغم من هذه الخسارة إلا أن الجميع داخل نادي أرسنال يعلم جيداً أن الفريق لا يزال في بداية مرحلة التحضير للموسم الجديد، مما يجعل الحكم عليه في الوقت الحالي غير عادل على الإطلاق.

ولكن وفي الوقت ذاته يجد فريق أرسنال نفسه مطالباً بضرورة تكثيف تحضيراته قبل انطلاقة الموسم الجديد، وخاصة وأن الموسم الجديد سوف يبدأ بشكل جنوني بالنسبة إلى فريق أرسنال على مستوى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يواجه فريق أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفه الثقيل للغاية، وهو فريق مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي وذلك على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق أرسنال سوف يجد نفسه في صدام آخر ناري في الجولة الثانية من عمر المسابقة، وذلك حينما يحل ضيفاً على جاره اللندني فريق تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في أحد أقوى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن.

ولا تزال بصمة الإسباني أوناي إيمري المدرب الجديد لفريق أرسنال غير واضحة على فريقه، وخاصة في ظل عدم تواجد بعض العناصر الأساسية مع الفريق اللندني في الوقت الحالي بسبب العطلة الصيفية، على أمل أن يصل الفريق اللندني إلى التجانس المطلوب قبل المواعيد الرسمية التي سوف تُحدد بشكل كبير للغاية مدى قدرة فريق أرسنال على المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

ومن جانبها تؤمن جماهير نادي أرسنال بقُدرة فريقهُا على المنافسة على الألقاب، وخاصة في ظل النجوم اللامعة التي يمتلكها الفريق على مستوى معظم الخطوط، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق أرسنال يمتلك في خطه الهجومي كلاً من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ إضافة إلى الهداف الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

ولا شك أن هذه المباراة سوف تكون خاصة للغاية بالنسبة إلى المدرب الإسباني أوناي إيمري، وخاصة وأنه سوف يواجه فريقه السابق الذي أشرف على تدريبه في آخر موسمين، وعلى الرغم من فوزه بالألقاب مع الفريق الباريسي، إلا أنه قد تعرض إلى العديد من الانتقادات من طرف الجماهير الباريسية، مما سوف يجعل هذه المباراة بمثابة الفرصة المثالية من أجل رد اعتباره حتى وإن كان ذلك في مباراة غير رسمية.

أما على الجانب المقابل لا تزال الصورة تبدو ضبابية للغاية بالنسبة إلى فريق باريس سان جيرمان، وخاصة في ظل التغيير الفني الذي طرأ على الفريق الباريسي عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة، علماً بأن الألماني توماس توخيل المدرب الجديد لفريق باريس سان جيرمان لم تتضح أيضاً لمسته على الفريق الباريسي.

ولكن الأمر يبدو مختلفاً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق باريس سان جيرمان، وخاصة في ظل غياب أبرز نجوم الفريق الباريسي حتى هذه اللحظة عن المعسكر الصيفي بسبب العطلة الصيفية المستمرة لهؤلاء النجوم.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق باريس سان جيرمان يغيب عنه في الوقت الحالي كلاً من الرباعي البرازيلي نيمار جونيور، إضافة إلى الأوروغوياني إدينسون كافاني وأيضاً الفرنسي كيليان مبابي وأخيراً الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وفي الموسم الماضي لم يتمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق هدفه الذي يسعى ورائه طوال السنوات الماضية، وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الباريسي، علماً بأن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قام بدوره بتوفير كافة الإمكانيات سواء من الناحية المادية أو خاصة من الناحية الفنية حتى ينجح الفريق الباريسي في تحقيق مبتغاه.

وبكل تأكيد سوف يكون فريق باريس سان جيرمان أحد أبرز المرشحين من أجل الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وخاصة في حالة انسجام كافة لاعبي الفريق الباريسي وخاصة النجوم مع طريقة وأسلوب لعب المدرب الألماني توماس توخيل، علماً بأن فريق باريس سان جيرمان سوف يكون مطالب أيضاً بالحفاظ على الثلاثية المحلية التي فاز بها في الموسم الماضي.

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