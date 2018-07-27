حالة من القلق بين جماهير الأهلي بسبب تصريحات كارتيرون قبل مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال

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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالحديث اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يوليو الحالي عن المباراة القادمة، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن مواجهة فريق تاونشيب رولز القادمة سوف تكون في غاية الصعوبة على المارد الأحمر، وخاصة في ظل أهمية نقاط المباراة لكلاً من الفريقين في إطار سعي كلاهما من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى حالة من الحزن الشديد قد سيطرت على كامل أعضاء بعثة فريق الأهلي منذ يوم أمس الخميس، وذلك بعد تلقي نبأ وفاة والد اللاعب ميدو جابر، على أمل أن لا تؤثر حالة الحزن على لاعبي فريق الأهلي في المباراة بعد اللحظات الصعبة التي عاشها الجميع لحظة تلقي الخبر.

كما شدد أيضاً المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في تصريحاته على أن حالة الإحباط لا تزال واضحة حتى هذه اللحظة على اللاعبين الدوليين في فريق الأهلي بعد الفشل في مونديال روسيا الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهاز الفني للفريق يتعامل مع هذه النقطة بشكل مثالي حتى الآن.

وقد أكد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن دوافع فريق الأهلي قبل هذه المباراة كبيرة للغاية، وخاصة وأن جميع لاعبي الفريق تعاهدوا على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إهداء ذلك الفوز إلى روح والد اللاعب ميدو جابر الذي توفي في مساء يوم أمس الخميس.

وفي ختام تصريحاته أشار المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى أن فريق تاونشيب رولز لن يكون منافساً سهلاً على الإطلاق في ظل امتلاكه الفرصة من أجل التأهل أيضاً إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يمتلك الخبرة الكافية على المستوى الشخصي من أجل التعامل مع هذه المباريات الهامة.

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