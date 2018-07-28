موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” اليوم السبت 28/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ومانشستر يونايتد في هذه المباراة الودية.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر وخمس دقائق صباحاً من يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الواحدة وخمس دقائق صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت فرنسا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات ليفربول ومانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الودية المرتقبة أمام غريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد في واحد من أشهر كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بالرغم من كونها مجرد مباراة ودية فقط لا أكثر ولا أقل.

ولكن فريق ليفربول يطمح إلى إنهاء عقدته أمام غريمه فريق مانشستر يونايتد، وذلك بعدما فشل في تحقيق الانتصار عليه في الموسم الماضي وذلك تحديداً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز سواء في مباراة الدور الأول أو حتى في المباراة الدور الثاني.

حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الغريمين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، بينما نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في مباراة الدور الثاني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الغريمين على ملعب أولد ترافورد.

ويُدرك الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول جيداً أن فوز فريقه في هذه المباراة الودية، سوف يرفع كثيراً من معنويات جميع لاعبي فريقه قبل انطلاقة الموسم الجديد بأسابيع قليلة فقط، وخاصة في ظل رغبة فريق الريدز في المنافسة بقوة على مختلف الألقاب في الموسم القادم، علماً بأن أبرز هذه الألقاب التي سوف يسعى فريق ليفربول إلى المنافسة عليها هو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يفز به فريق الريدز منذ موسم 1989 / 1990 م.

ومن جانبه سوف يقوم المدرب الألماني يورغن كلوب بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ناثان كلاين / فيرجيل فان دايك / راغنار كلافان / أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / دانييل ستوريدج.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة إلى فريق مانشستر يونايتد، وخاصة في ظل الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق الشياطين الحمر بعد الموسم الكارثي الذي عاشه الفريق في الموسم الماضي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق مانشستر يونايتد لم يعرف حتى هذه اللحظة طعم الانتصار على الإطلاق في أي مباراة خاضها في معسكره الصيفي الحالي، وذلك على الرغم من أنه خاض ثلاثة مباريات ودية حتى الآن مع العلم بأن هذه المباريات جميعاً قد انتهت كلها على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبكل تأكيد يُدرك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جيداً أن الوقت ليس طويلاً أمامه من أجل تحسين أداء فريقه قبل مجيء المواعيد الرسمية، حيث يبدأ فريق مانشستر يونايتد مشواره الرسمي في الموسم الجديد من خلال مواجهة ضيفه فريق ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، وذلك في اليوم العاشر من شهر أغسطس القادم من العام الحالي 2018.

ويُعتبر الهدف الرئيسي لفريق مانشستر يونايتد في الموسم الجديد، هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يدخل خزائن النادي منذ موسم 2011 / 2012، حيث فاز فريق مانشستر يونايتد حينها بآخر ألقابه في آخر موسم له رفقة الأسطورة التدريبية السير أليكس فيرجسون.

وعلى الرغم من أن فريق مانشستر يونايتد نجح في الموسم الماضي في إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني في الترتيب، إلا أن الفارق بينه وبين البطل فريق مانشستر سيتي كان كبيراً للغاية.

ومن جانبه سوف يقوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لي جرانت.

خط الدفاع: ماتيو دارميان / إيريك بايلي / كريس سمالينج / لوك شو.

خط الوسط: توان / ماكتوميناي / أندير هيريرا / خوان ماتا / أندرياس.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز.

إقرأ أيضاً: