موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الاحد 29/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني في فجر يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في هذه المباراة.

Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني في فجر يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ تحديداً في تمام الساعة الواحدة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي وبايرن ميونخ والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته الودية المرتقبة عازماً على تحقيق أول انتصار له في معسكره الصيفي الحالي، وخاصة وأن هذه المباراة سوف تكون آخر المباريات الودية لفريق مانشستر سيتي قبل انطلاقة الموسم الجديد.

حيث يبدأ فريق مانشستر سيتي موسمه الجديد بشكل رسمي في يوم الأحد القادم الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، وذلك حينما يواجه نظيره فريق تشيلسي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية أي كأس السوبر الإنجليزي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، حيث يجد فريق مانشستر سيتي نفسه في مواجهة أخرى صعبة للغاية، وذلك في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أرسنال على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

أما على الجانب المقابل يرغب فريق بايرن ميونخ في العودة من جديد إلى سكة الانتصارات، وخاصة بعد خسارته الأخيرة التي تعرض لها على يد فريق يوفنتوس الإيطالي في إطار ودي أيضاً، علماً بأن فريق بايرن ميونخ لا يزال لم يصل إلى المرحلة المطلوبة من التجانس بين اللاعبين وبين الكرواتي زلاتكو داليتش المدرب الجديد للفريق البافاري.

وعلى الرغم من أن فريق بايرن ميونخ قد سيطر بشكل كلي على لقب الدوري الألماني في المواسم الستة الماضية على التوالي، إلا أن مهمة فريق بايرن ميونخ في الموسم الحالي لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن الفريق البافاري سوف يبدأ حملة الدفاع عن لقبه انطلاقاً من منتصف شهر أغسطس القادم.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره أن فريق بايرن ميونخ لن يكون جاهزاً بشكل مثالي على الأقل في الأسابيع الأولى من عمر مسابقة الدوري الألماني، على أمل كبير من طرف الجماهير البافارية بوصول فريقهُا إلى الأداء المثالي في أسرع وقت ممكن من أجل المنافسة على كافة الألقاب في الموسم القادم.

إقرأ أيضاً: