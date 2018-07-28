رغم الفوز على تاونشيب.. صدمة كبيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة الترجي !

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شهد اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي نجاح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة بانتصار ثمين للغاية من خارج أرضه، وذلك بعد فوزه على حساب مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني بهدف وحيد مقابل لا شئ في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى إثر ذلك الانتصار بات المارد الأحمر على مشارف التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأفريقية، وخاصة بعد ضمان فريق الترجي الرياضي التونسي تأهله كمتصدراً للمجموعة الأولى بعد فوزه اليوم أيضاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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وعلى الرغم من ذلك الانتصار، إلا أن فريق الأهلي تلقى أنباء سيئة للغاية قبل مباراته القادمة في الجولة الخامسة من دور المجموعات، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الترجي الرياضي على الملعب الأولمبي في مدينة رادس على أرض دولة تونس.

ويتمثل النبأ السيء الأول في تأكد غياب متوسط الميدان المخضرم حسام عاشور عن المباراة القادمة أمام فريق الترجي الرياضي، وذلك بسبب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة اليوم أمام فريق تاونشيب رولز، علماً بأن البطاقة الصفراء الثانية له في دور المجموعات مما سوف يجعله يغيب عن صفوف فريقه بداعي الإيقاف.

أما النبأ الأسوأ فقد تمثل في الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب النيجيري جونيور أجايي في مباراة اليوم أمام فريق تاونشيب رولز، علماً بأن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي قد أكد عقب نهاية المباراة مباشرة، أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب النيجيري جونيور أجايي عبارة عن خلع في صابونة الركبة.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن الجهاز الطبي نجح في رد الخلع مباشرة بعد خروج اللاعب من أرض الملعب، مشدداً في الوقت ذاته على أن اللاعب النيجيري جونيور أجايي سوف يخضع إلى فحص طبي شامل من أجل تحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.

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