موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير الاحد 29/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فجر يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة.

Advertisements

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فجر يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات برشلونة وتوتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق برشلونة غمار أولى مبارياته الودية في معسكره الصيفي الحالي، وهو عازماً على تحقيق أفضل بداية ممكنة في الاختبارات الودية قبل موعد الاختبارات الرسمية المعقدة في الموسم الجديد.

ولا شك أن الحكم على فريق برشلونة لن يكون كاملاً طوال معسكره الصيفي الحالي، وخاصة في ظل غياب أسماء ونجوم لامعة عن صفوفه طوال فترة معسكر الولايات المتحدة الأمريكية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن أول هذه الأسماء هو البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي إضافة إلى المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن بقية عناصر الفريق الكتالوني الأساسية سوف تكون حاضرة في فترة المعسكر الصيفي، علماً بأن فريق برشلونة سوف يبدأ موسمه بشكل رسمي مبكراً نوعاً عكس بقية أندية الليغا الإسبانية، وذلك تحديداً في اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس القادم حينما يواجه نظيره فريق إشبيلية الإسباني ضمن مباراة كأس السوبر الإسباني في مدينة طنجة على أرض دولة المغرب.

ومن جانبه يُدرك الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة جيداً أن مهمة فريقه في الموسم الجديد لن تكون سهلة على الإطلاق، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري وخاصة مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق برشلونة قد تم إقصائه من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأعرق أوروبياً في آخر ثلاثة مواسم على التوالي.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق توتنهام هوتسبير في حالة جيدة تماماً مع انطلاقة معسكره الصيفي الحالي، وخاصة بعد فوزه الكاسح في مباراته الماضية على حساب نظيره فريق روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ولا شك أن فريق توتنهام هوتسبير سوف يسعى في الموسم الجديد إلى المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة في ظل انتقال الفريق اللندني إلى ملعبه الجديد انطلاقاً من الموسم القادم.

وبكل تأكيد سوف يكون فريق توتنهام هوتسبير قوياً للغاية أيضاً من الناحية الفنية، وخاصة بعدما نجحت إدارة النادي اللندني في الحفاظ على المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بالرغم من العروض المغرية التي وصلت له عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة، كما نجحت إدارة النادي أيضاً في الحفاظ على كامل نجوم الفريق دون التفريط في أي أحد على الإطلاق.

وهو بكل تأكيد الأمر الذي سوف يجعل فريق توتنهام هوتسبير أحد أبرز المرشحين من أجل الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، وذلك على الرغم من قوة المنافسة بين جميع كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعكس أي موسم آخر من المواسم الماضية.

إقرأ أيضاً: