ملخص مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الأحد 29/7/2018

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ملخص مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً مثيراً على حساب نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في فجر اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول والدقيقة السبعين، إضافة إلى المهاجم الشاب لوكاس في الدقيقة الحادية والخمسين.

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فيما سجل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من اللاعب الشاب مارتن في الدقيقة الخامسة عشر، إضافة إلى النجم الهولندي المخضرم أرين روبن في الدقيقة الرابعة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

كلاوديو برافو / إيميريك لابورت / رياض محرز / شينكو / لويز / فودين / جارسيا / دياز / بولتون / هومب / لوكاس.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق بايرن ميونخ الأساسية في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

سيفين أورلايش / ساندرو فاجنر / فرانك ريبيري / أرين روبن / رافينيا / ديفيد ألابا / ويل / كينغسلي كومان / مير / ريتشاردز / ريناتو سانشيز.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء ظهر العزم واضحاً على كلاً من الفريقين، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة بالرغم من كونها مجرد مباراة ودية تحضيرية قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وفي الدقيقة الثامنة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة، وذلك حينما انفرد المهاجم الشاب لوكاس بحارس المرمى سيفين، إلا أن الأخير تألق وتصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق مانشستر سيتي، وهذه المرة حينما سدد المهاجم لوكاس كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى سيفين هو من تكفل بالتصدي للكرة هذه المرة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق بايرن ميونخ فلم يتأخر على الإطلاق، بل جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة الخامسة عشر حينما تمكن الفريق البافاري من افتتاح التسجيل عبر اللاعب الشاب مارتن وسط غفلة من خط دفاع فريق مانشستر سيتي.

ولم يكتفِ فريق بايرن ميونخ بذلك وحسب، بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وفي الدقيقة الرابعة والعشرين نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق مبتغاه بعدما سجل له النجم الهولندي المخضرم أرين روبن الهدف الثاني إثر استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق مانشستر سيتي انفرد بعدها بحارس المرمى كلاوديو برافو الذي عجز عن فعل أي شئ من أجل التصدي للكرة.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين تلقى فريق مانشستر سيتي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعد تعرض النجم الجزائري رياض محرز إلى الإصابة، مما دفع المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك النجم البرتغالي برناردو سيلفا بدلاً منه.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، كاد فريق مانشستر سيتي ينجح في تقليص الفارق وذلك حينما سدد لاعبه الشاب دياز كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل لتبقى النتيجة على حالها دون تغيير.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على حاله دون أي تغيير على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق مانشستر سيتي في تقليص الفارق بعدما سجل له البديل برناردو سيلفا الهدف الأول، لينتهي بعدها الشوط مباشرة دون جديد على وقع تقدم فريق بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على تعديل النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك بحث فريق بايرن ميونخ عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المهاجم الشاب لوكاس هدف التعادل عقب استغلاله خطأ فادح من حارس المرمى الألماني سيفين الذي كثرت أخطائه في المعسكر الصيفي الحالي للفريق البافاري.

ومن بعد الهدف مباشرة استحوذ فريق مانشستر سيتي نوعاً ما على الكرة، وفي مقابل ذلك تراجع مستوى فريق بايرن ميونخ وخاصة من ناحية معدل اللياقة البدنية نظراً لأن الموسم مازال لم ينطلق بعد مما يجعل اللاعبين غير قادرين على إكمال المباراة بنفس الكفاءة.

وفي الدقيقة السبعين تمكن فريق مانشستر سيتي من ترجمة سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الثاني، وذلك حينما سجل له النجم البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثالث بطريقة رائعة للغاية وسط حالة من الانهيار البدني من طرف خط دفاع فريق بايرن ميونخ.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة حاول فريق بايرن ميونخ أن يرفع مجدداً إيقاع لعبه سعياً منه لتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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