موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد الاثنين 30/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في يوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة سنغافورة، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في يوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة سنغافورة، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 15:35 عصراً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق باريس سان جيرمان غمار مباراة ودية جديدة له في معسكره الصيفي الحالي، وهو في وضعية سيئة على الإطلاق بعد الخسارة التي تعرض لها في جميع مبارياته الودية السابقة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير نادي باريس سان جيرمان لا تشعر بالقلق الكبير، وخاصة في ظل غياب عدد هائل من نجوم الفريق الباريسي عن المعسكر الصيفي الحالي سواء في بداية الصيف في دولة الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى هذه اللحظة في دولة سنغافورة.

ولكن وفي الوقت ذاته يشعر جماهير نادي باريس سان جيرمان بالقلق نوعاً ما من ناحية أخرى، وهي الناحية الفنية وتحديداً التي تخص الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الجديد، والذي لم تظهر بصمته بعد بشكل واضح على فريق باريس سان جيرمان قبل أيام قليلة من موعد انطلاقة الموسم الجديد.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن فريق باريس سان جيرمان سوف يبدأ موسمه الجديد بشكل رسمي في يوم السبت القادم الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس المقبل، وذلك حينما يواجه غريمه فريق موناكو الفرنسي في مدينة طنجة على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الفرنسي على أن يبدأ الفريق الباريسي بعدها بأسبوع واحد فقط حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الفرنسي.

ومن المؤكد أن تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في هذه المباراة لن تشهد سوى حضور العديد من العناصر الشابة مرة أخرى، باستثناء كلاً من الثنائي المخضرم وهما حارس المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون إضافة إلى متوسط الميدان الفرنسي لاسانا ديارا.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق أتلتيكو مدريد في وضعية أفضل بكثير من نظيره الفريق الباريسي، وخاصة في ظل تواجد عدد كبير من النجوم في قائمة فريق الروخي بلانكوس في معسكره الصيفي الحالي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق أتلتيكو مدريد يخوض أيضاً معسكره الصيفي الحالي دون أي ضغوطات على الإطلاق، وخاصة وأن فريق الروخي بلانكوس سوف يبدأ مشواره في مسابقة الدوري الإسباني في منتصف شهر أغسطس القادم، مما يجعل الفريق المدريدي يُحضر للموسم الجديد بشكل هادئ للغاية.

ويبقى الأمر المؤكد أن كلاً من الفريقين سوف يبحث عن تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة، وذلك بالرغم من كونها مجرد مباراة ودية فقط لا غير إلا أنها سوف تُساهم بشكل كبير للغاية في رفع معنويات الفريق الفائز في نهاية المطاف.

ولا تختلف طموحات فريق باريس سان جيرمان كثيراً عن طموحات فريق أتلتيكو مدريد قبل انطلاقة الموسم الجديد، حيث يسعى كلاً منهما إلى المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب، وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يدخل إلى خزينة أي نادي منهما طوال التاريخ، علماً بأن فريق أتلتيكو مدريد سبق وأن وصل إلى النهائي في ثلاثة مناسبات سابقة، بعكس فريق باريس سان جيرمان الذي كان أبرز إنجاز له هو الوصول إلى الدور ربع النهائي فقط لا غير.

أما على الصعيد المحلي يبدو فريق باريس سان جيرمان مرشحاً مرة أخرى وبقوة من أجل الظفر بلقب الدوري الفرنسي، وذلك على الرغم من أنه سوف يجد بعض الصعوبات نوعاً ما في ظل رغبة بقية الأندية الفرنسية في الصراع بقوة على اللقب في الموسم الجديد بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي.

أما على الجانب المقابل سوف يسعى فريق أتلتيكو مدريد هو الآخر إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني، ولكنه يُدرك جيداً أن المنافسة سوف تكون شرسة للغاية مع قطبي كرة القدم الإسبانية وهما فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق برشلونة اللذان يُعتبران المرشح الأبرز من أجل التتويج باللقب.

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