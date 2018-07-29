تعرف على قائمة الزمالك الكاملة في موسم 2018 / 2019

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يبدو نادي الزمالك عازماً بقوة في الموسم الجديد 2018 / 2019 على تغيير العديد من الجوانب السلبية التي ظهرت عليه طوال المواسم الماضية، وذلك بسبب كثرة المشاكل التي عانى منها أبناء القلعة البيضاء سواء على الصعيد الفني أو على الصعيد الإداري أو حتى على صعيد التزام اللاعبين داخل وخارج أرض الملعب.

ولا شك أن التفاؤل حاضراً بشكل واضح بين أوساط جماهير نادي الزمالك قبل انطلاقة الموسم الجديد بشكل رسمي، وخاصة في ظل تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع جهاز فني قوي وعلى مستوى عالي للغاية بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مجلس إدارة نادي الزمالك قام أيضاً بإبرام العديد من التعاقدات المدوية للغاية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض في الموسم الجديد.

حيث تعاقد نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي مع متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي، إضافة إلى المهاجم المغربي حميد أحداد وكلاً من الثنائي الظهير الأيسر بهاء مجدي وصانع الألعاب إبراهيم حسن، وأيضاً حارس المرمى عماد السيد والمهاجم عمر السعيد.

ولم يكتفِ مجلس إدارة نادي الزمالك بذلك وحسب، بل نجح أيضاً المستشار مرتضى منصور بشكل خاص في إقناع كلاً من الثنائي محمود عبد المنعم كهربا إضافة إلى مصطفى فتحي بتجديد عقديهُما أولاً مع نادي الزمالك، إضافة إلى نجاحه في إقناعهُما بضرورة البقاء مع فريق الزمالك في المواسم القادمة حتى يكون الفريق قوياً للغاية وقادراً على المنافسة على مختلف الجبهات.

وكان فريق الزمالك قد اكتفى في الموسم الماضي بالفوز بلقب وحيد فقط لا غير، وهو لقب كأس مصر بينما خسر بقية الألقاب مثلما اعتاد في السنوات الماضية، ولكن الوضع يبدو أنه سوف يكون أصعب في الموسم الجديد.

حيث ينتظر فريق الزمالك المنافسة بقوة على خمسة ألقاب مختلفة، وهي لقب الدوري المصري الممتاز إضافة إلى لقب كأس مصر وأيضاً لقب كأس السوبر المصري على الصعيد المحلي، أما على الصعيد الأفريقي سوف يُنافس فريق الزمالك على لقب كأس الإتحاد الأفريقي، وأخيراً سوف يُنافس فريق الزمالك أيضاً على لقب البطولة العربية للأندية.

وإليكم الآن القائمة الكاملة لفريق الزمالك المكونة من 25 لاعباً في موسم 2018 / 2019:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / حمدي النقاز / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / محمود حمدي الونش / محمود علاء.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد حسن / محمود عبد العاطي / محمد عنتر / محمد إبراهيم / أحمد مدبولى / عبد الله جمعة / أيمن حفني / إبراهيم حسن / مصطفى فتحي / فرجاني ساسي / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد / محمود عبد المنعم كهربا.

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