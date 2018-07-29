موعد مباريات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018 / 2019

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موعد مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بات الترقب كبيراً للغاية في الشارع السعودي وتحديداً في الوسط الرياضي، وذلك قبل موعد انطلاقة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م بعد شهر واحد فقط من الآن.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد انطلاقاً من الجولة الأولى وحتى الجولة الأخيرة، علماً بأن الموسم الجديد سوف يكون في غاية الإثارة بعد زيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين إلى ستة عشر فريقاً بدلاً من أربعة عشر فريقاً فقط.

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موعد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الاتفاق / الرائد، الخميس 30/8/2018، الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

أُحد / النصر، الساعة 18:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة / الحزم، الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

القادسية / الفتح، الجمعة 31/8/2018، الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال / الفيحاء، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب / الاتحاد، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيصلي / الباطن، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / التعاون، السبت 1/9/2018، الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الفتح / الوحدة، الخميس 13/9/2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الباطن / الاتفاق، الساعة 17:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الحزم / التعاون، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر / الفيصلي، الجمعة 14/9/2018، الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيحاء / الشباب، الساعة 17:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الرائد / الهلال، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

أُحد / الأهلي، الساعة 18:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد / القادسية، السبت 15/9/2018، الساعة 18:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

القادسية / النصر، الخميس 20/0/2018، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب / الفتح، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

التعاون / الاتحاد، الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتفاق / الفيحاء، الجمعة 21/9/2018، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال / الباطن، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيصلي / أُحد، الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / الحزم، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة / الرائد، السبت 22/9/2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الفتح / الهلال، الثلاثاء 25/9/2018، الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر / التعاون، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد / الوحدة، الأربعاء 26/9/2018، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتفاق / أُحد، الخميس 27/9/2018، الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

الحزم / الفيصلي، الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيحاء / القادسية، الجمعة 28/9/2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الرائد / الشباب، الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

الباطن / الأهلي، السبت 29/9/2018، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الفتح / الاتحاد، الخميس 4/10/2018، الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر / الحزم، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيحاء / الرائد، الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال / الاتفاق، الجمعة 5/10/2018، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

التعاون / الشباب، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

أُحد / الباطن، الساعة 17:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / الفيصلي، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

القادسية / الوحدة، السبت 6/10/2018، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الشباب / الهلال، الخميس 18/10/2018، الساعة 17:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

الحزم / القادسية، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة / الفيحاء، الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

الباطن / النصر، الجمعة 19/10/2018، الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيصلي / التعاون، الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

الرائد / الفتح، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد / أُحد، الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتفاق / الأهلي، السبت 20/10/2018، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الاتفاق / الحزم، الخميس 25/10/2018، الساعة 16:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيحاء / النصر، الساعة 17:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

الرائد / الفيصلي، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب / القادسية، الجمعة 26/10/2018، الساعة 17:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

الباطن / التعاون، الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

أُحد / الوحدة، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال / الاتحاد، السبت 27/10/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / الفتح، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الفتح / الفيحاء، 1/11/2018، الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

الباطن / الحزم، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة / الشباب، الساعة 18:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيصلي / الاتفاق، الجمعة 2/11/2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

أُحد / التعاون، الساعة 15:55 عصراً بتوقيت القاهرة.

القادسية / الهلال، الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد / الرائد، الساعة 18:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر / الأهلي، السبت 3/11/2018، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الباطن / الفتح، الخميس 8/11/2018، الساعة 17:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيصلي / الشباب، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

أُحد / الحزم، الساعة 18:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الرائد / التعاون، الجمعة 9/11/2018، الساعة 15:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

الفيحاء / الاتحاد، الساعة 15:20 عصراً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / القادسية، الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتفاق / النصر، السبت 10/11/2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال / الوحدة، الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة.د

موعد مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الفتح / أُحد، الخميس 22/11/2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الحزم / الفيحاء، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة / الباطن، الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيصلي / الهلال، الجمعة 23/11/2018، الساعة 15:10 عصراً بتوقيت القاهرة.

التعاون / الاتفاق، الساعة 15:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

القادسية / الرائد، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر / الشباب، الساعة 17:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد / الأهلي، السبت 24/11/2018، الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الاتفاق / الشباب، الخميس 29/11/2018، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

الحزم / الاتحاد، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

التعاون / الفتح، الجمعة 30/11/2018، الساعة 15:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

أُحد / الهلال، الساعة 15:35 عصراً بتوقيت القاهرة.

القادسية / الفيصلي، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / الفيحاء، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الرائد / الباطن، السبت 1/12/2018، الساعة 15:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

النصر / الوحدة، الساعة 17:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

القادسية / الاتفاق، الخميس 6/12/2018، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

الباطن / الفيحاء، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد / الفيصلي، الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب / أُحد، الجمعة 7/12/2018، الساعة 15:05 عصراً بتوقيت القاهرة.

الرائد / الأهلي، الساعة 15:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

الفتح / الحزم، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة / التعاون، الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال / النصر، السبت 8/12/2018، الساعة 15:05 عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الاتفاق / الوحدة، الخميس 13/12/2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفتح / الفيصلي، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال / الحزم، الساعة 17:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر / الرائد، الجمعة 14/12/2018، الساعة 15:05 عصراً بتوقيت القاهرة.

الباطن / الاتحاد، الساعة 15:10 عصراً بتوقيت القاهرة.

التعاون / الفيحاء، الساعة 15:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

أُحد / القادسية، الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / الشباب، السبت 15/12/2018، الساعة 18:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الفتح / الاتفاق، الخميس 20/12/2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القادسية / التعاون، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيصلي / الوحدة، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب / الباطن، الجمعة 21/12/2018، الساعة 15:10 عصراً بتوقيت القاهرة.

الفيحاء / أُحد، الساعة 15:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

الرائد / الحزم، الساعة 15:20 عصراً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد / النصر، الساعة 18:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال / الأهلي، السبت 22/12/2018، الساعة 15:10 عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019

الباطن / القادسية، الخميس 27/12/2018، الساعة 17:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيصلي / الفيحاء، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

التعاون / الهلال، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر / الفتح، الجمعة 28/12/2018، الساعة 15:10 عصراً بتوقيت القاهرة.

الحزم / الشباب، الساعة 15:20 عصراً بتوقيت القاهرة.

أُحد / الرائد، الساعة 15:45 عصراً بتوقيت القاهرة.

الوحدة / الأهلي، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتفاق / الاتحاد، السبت 29/12/2018، الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

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