موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري الثلاثاء 31/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي على ملعب مبارك الدولي في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن كل عشاق نادي الزمالك في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، إضافة إلى التشكيل المتوقع للزمالك في هذه المباراة.

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موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي على ملعب مبارك الدولي في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الزمالك وبتروجيت

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، سوف تكون مباراة الزمالك وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت HD وأيضاً قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك وبتروجيت والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إثبات قدرته على الظفر باللقب هذه المرة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق الزمالك سوف يكون مطالباً أيضاً بضرورة تقديم أداء جيد في المباراة، وذلك من أجل إقناع جماهيره الغفيرة بقدرته على المنافسة بقوة على كافة الألقاب، وخاصة في ظل العديد من التحديات الصعبة للغاية التي تنتظر فريق الزمالك في الموسم الجديد.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الزمالك سوف يُنافس على خمسة جبهات مختلفة في الموسم الجديد، وهي لقب الدوري المصري الممتاز إضافة إلى لقب كأس مصر وأيضاً لقب كأس السوبر المصري على الصعيد المحلي، أما على الصعيد الأفريقي سوف يُنافس فريق الزمالك على لقب كأس الإتحاد الأفريقي، وأخيراً سوف يُنافس فريق الزمالك أيضاً على لقب البطولة العربية للأندية.

وبكل تأكيد تأمل جماهير نادي الزمالك أن يتمكن فريقهُا من الظهور بشكل مختلف تماماً عما كان عليه الحال في السنوات الماضية، حيث لم يعرف فريق الزمالك سوى طعم الخيبات فقط لا غير على كافة المستويات، علماً بأن فريق الزمالك كان قد نجح في التتويج بلقب كأس مصر في الموسم الماضي.

ومن جانبها قامت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بفعل كل شئ تقريباً من أجل فعل فريق الزمالك مثالياً للغاية في الموسم الجديد، حيث تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك حتى هذه اللحظة مع خمسة لاعبين.

ويأتي في مقدمة تلك الصفقات التعاقد مع المهاجم المغربي حميد أحداد، إضافة إلى متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي، وأيضاً صانع الألعاب إبراهيم حسن والظهير الأيسر بهاء مجدي، وأخيراً التعاقد مع متوسط الميدان محمد حسن وأيضاً حارس المرمى عماد السيد.

ولم يكتفِ مجلس إدارة نادي الزمالك بذلك وحسب، حيث نجح المستشار مرتضى منصور أيضاً في تجديد عقد كلاً من الثنائي مصطفى فتحي إضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا، وأيضاً نجح المستشار مرتضى منصور في إقناع كلاهما في البقاء مع فريق الزمالك في السنوات القادمة.

أما الخطوة الأهم التي قام بها مجلس إدارة نادي الزمالك، فكانت من خلال التعاقد مع جهاز فني على مستوى عالي للغاية تحت قيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، الذي سبق له وأن قاد فريق الأهلي السعودي إلى الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم قبل الماضي.

ومن جانبه قام المدير الفني السويسري كريستيان جروس باختيار قائمة فريقه التي سوف تخوض في هذه المباراة الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تكونت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي / أحمد فتوح / كماتشو / حمدي النقاز / حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العاطي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / أيمن حفني / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / عبد الله جمعة / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا / محمد عنتر / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمد حسن / محمد عنتر / إبراهيم حسن / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

أما على الجانب المقابل فقد قام الكابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت باختيار قائمة مكونة 20 لاعباً من أجل خوض هذه المباراة، حيث تكونت قائمة فريق بتروجيت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد علي النفراوي / محمد أبو المجد / محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام حسن / ابراهيم القاضي / محمد رضا / أحمد صبحي / أحمد عبد العال / أحمد عبد الرسول / أحمد السباعي.

خط الوسط: محمود صلاح / حميد مادو / أحمد العجوز / أحمد عبد الرحمن / محمد فييرا / شيمس بيكلي / محمود خالد شيكا.

خط الهجوم: أحمد مصطفى / أحمد رؤوف / محمد شاهين.

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