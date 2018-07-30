كارتيرون يتخذ قراراً هاماً قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

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شهد اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر يوليو الحالي قيام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باتخاذ قراراً في غاية الأهمية، وذلك قبل المواجهة القادمة التي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق الإسماعيلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

حيث قرر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن يفرض حالة من الحظر الإعلامي على كل لاعبي فريق الأهلي في الفترة القادمة، وخاصة في ظل التحديات المعقدة التي تنتظر فريق الأهلي على كافة المستويات في الأشهر القليلة القادمة.

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ومن جانبه شدد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي على ضرورة الالتزام بقرار المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك من خلال امتناع أي لاعب داخل فريق الأهلي من الحديث مع أي وسيلة إعلامية مهما كانت، حتى يتمكن فريق الأهلي من الحفاظ على تركيزه في كل التحديات الصعبة القادمة.

ويأتي في مقدمة تلك التحديات الصعبة، مواجهة فريق الإسماعيلي في مباراة مرتقبة للغاية بين الطرفين في مساء يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس القادم، علماً بأن هذه المباراة سوف تأتي ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي صباح اليوم الإثنين عادت بعثة فريق الأهلي من دولة بوتسوانا، وذلك بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

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