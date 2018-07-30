موعد مباراة العين ووفاق سطيف بمشاركة “حسين الشحات” الثلاثاء 31/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين ووفاق سطيف، يستعد فريق العين الإماراتي لملاقاة نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة كرواتيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة العين ووفاق سطيف، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة العين ووفاق سطيف، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة العين ووفاق سطيف.

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موعد مباراة العين ووفاق سطيف

موعد مباراة العين ووفاق سطيف، يستعد فريق العين الإماراتي لملاقاة نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة كرواتيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة العين ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة العين ووفاق سطيف

موعد مباراة العين ووفاق سطيف، سوف تكون مباراة العين ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى HD، فيما سيكون المعلق الإماراتي على سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات العين ووفاق سطيف

موعد مباراة العين ووفاق سطيف، يدخل فريق العين غمار مباراته الأولى في البطولة العربية للأندية في نسخة العام الحالي 2018، وهو عازماً على تحقيق الانتصار فقط دون سواه قبل موعد مباراة الإياب على أرض دولة الجزائر.

ولكن وفي الوقت ذاته تأتي تصريحات الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين قبل المباراة منافية لذلك الحديث نهائياً، حيث أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن البطولة العربية للأندية لا تُعتبر هدفاً رئيسياً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق العين.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن المدرب الكرواتي زوران ماميتش أيضاً هاجم نوعاً ما الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وذلك حينما أشار إلى في المؤتمر الصحفي أيضاً أنه لا يعرف كيف وافق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على مقترح مشاركة نادي العين الإماراتي في هذه البطولة غير الهامة على الإطلاق.

وقد شدد أيضاً المدرب الكرواتي زوران ماميتش على أنه لا يعترف تماماً بهذه البطولة، وحتى لن يكون متفاجئاً في حالة تم إقصاء فريق العين بشكل مبكر من البطولة بسبب تأثيرها السلبي للغاية سواء على لاعبي فريق العين في مسيرتهم مع النادي في الموسم بأكمله، أو حتى تأثيرها السلبي على المنتخب الإماراتي في بطولة كأس أمم آسيا القادمة.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم آسيا القادمة على أرض دولة الإمارات، وذلك في مطلع العام القادم وتحديداً في شهر يناير عام 2019، علماً بأن المدرب الكرواتي زوران ماميتش تمنى أن لا يكون فريقه في أفضل حالة في هذه المباراة أمام فريق وفاق سطيف، وخاصة وأن ذلك سوف يعني أن الفريق لن يكون في حالة جيدة على الإطلاق في الأشهر الأخيرة من عمر الموسم.

وتكمن مشكلة فريق العين أيضاً أن أبرز اللاعبين الدوليين في صفوفه قد انضموا حديثاً إلى معسكر إعداد الفريق الإماراتي على أرض دولة كرواتيا، مما يعني أن فريق العين ربما قد يكون معرضاً إلى الإصابات العضلية في هذه المباراة بسبب الإرهاق، علماً بأن المدرب الكرواتي زوران ماميتش قد أكد أن احتمالية تعرض لاعبي فريق العين إلى الإصابات سوف تكون مؤكدة بنسبة كبيرة.

ومن غير المحتمل أن يكون اللاعب المصري حسين الشحات المحترف في صفوف فريق العين غير جاهز على الإطلاق من أجل المشاركة بصورة طبيعية في هذه المباراة، وخاصة وأنه قد عاد قبل أيام قليلة فقط من عطلته الصيفية مما يجعله غير لائق على الإطلاق من الناحية البدنية من أجل خوض مباراة صعبة أمام فريق سبق وأن بدأ موسمه قبل أسبوعين تقريباً من الآن.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق وفاق سطيف في وضعية أفضل نوعاً ما من نظيره فريق العين، وذلك من أجل خوض مباراة الذهاب في البطولة العربية للأندية، علماً بأن طموحات فريق وفاق سطيف تختلف كلياً عن طموحات فريق العين في البطولة العربية للأندية.

ولا شك أن فريق وفاق سطيف يطمح إلى التتويج في نهاية المطاف بلقب البطولة العربية للأندية، وخاصة في ظل الأرباح المالية الكبيرة التي سوف تدخل إلى خزائن النادي في حالة حدوث ذلك، علماً بأن عدم قدرة فريق وفاق سطيف أيضاً على المنافسة على لقب الدوري الجزائري سوف تُساهم في جعل كامل تركيزه ينصب فقط على المنافسة على لقب البطولة العربية للأندية إضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا.

وبكل تأكيد يُدرك فريق وفاق سطيف أن لديه أفضلية كبيرة للغاية، وخاصة في حالة نجح في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب، مما سوف يجعل مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره الجزائرية بمثابة مهمة في غاية السهولة نوعاً ما.

ولا شك أن خوض فريق وفاق سطيف مباراتين حتى هذه اللحظة في الموسم الجديد، سوف يُساعد الفريق كثيراً من الناحية البدنية في هذه المباراة أمام فريق العين، علماً بأن فريق وفاق سطيف قد خاض هذه اللحظة مباراتين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما قد يجعله فريق وضعية أفضل بكثير من نظيره فريق العين.

ومن جانبه قام الاتحاد العربي لكرة القدم بتعيين طاقم تحكيم سعودي من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة للغاية، حيث قرر الاتحاد العربي لكرة القدم أن يكون الحكم تركي الخضير هو الحكم الذي يقود هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من محمد العبكري إضافة إلى حلف زايد كحكم راية، وأيضاً خالد الطربس كحكم رابع فيما سيكون يحيى القرني هو مراقب المباراة.

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