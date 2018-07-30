رسمياً: زلزال في معسكر الأهلي بعد تعرض نجم الفريق إلى إصابة خطيرة

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي منذ قليل في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثلاثين من شهر يوليو الحالي عن نبأ حزين للغاية بالنسبة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد تأكد تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى إصابة خطيرة للغاية سوف تُبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

حيث أكد النادي الأهلي بشكل رسمي تأكد إصابة لاعبه النيجيري جونيور أجايي بقطع في الرباط الداخلي للركبة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية للمارد الأحمر أمام فريق تاونشيب رولز البوتسواني في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وقد أشار النادي الأهلي أيضاً أن اللاعب النيجيري جونيور أجايي سوف يغيب عن صفوف القلعة الحمراء لمدة 4 أشهر قادمة، وهو ما يعني بالتالي غياب اللاعب تقريباً عن كامل فترة الدور الأول من عمر الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وبناءً على ذلك أيضاً قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون القيام بتحويل اللاعب جونيور أجايي إلى قائمة الانتظار في الموسم الجديد، على أن يتم وضع اسم اللاعب الجنوب أفريقي باكا بدلاً منه.

ولا شك أن اللاعب النيجيري جونيور أجايي لن يلحق بكل مباريات فريق الأهلي في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يغيب عن كل مباريات المارد الأحمر في البطولة العربية للأندية في حالة نجح فريق الأهلي في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

أما الأمر الأسوأ فهو تأكد غياب اللاعب النيجيري جونيور أجايي عن كل مباريات فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك حتى وإن نجح المارد الأحمر في الوصول إلى المباراة النهائية من عمر المسابقة في العام الحالي.

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