تيري هنري يقترب من تدريب الفراعنة

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أعلن نادر السيد، نجم نادي الزمالك والأهلى ومنتخب مصر السابق، عن وجود مباحثات مع النجم الفرنسى تييرى هنرى المدرب العام لمنتخب بلجيكا ، على أن يخلف الأرجنتيني هيكتور كوبر في تدريب منتخب الفراعنة.

وأضاف نادر السيد، والذى يعمل حاليًا فى مجال التسويق الرياضى، أن الفرنسي تييرى هنرى، وافق على تولى مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر واختار معه كولو توريه نجم الأرسنال السابق ومنتخب كوت ديفوار، وينتظر ردا من الجبلاية.

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يذكر أن المكسيكى خافيير أجيرى، هو الأخر يقترب من تولى قيادة منتخب مصر ، وبهذا يكون خافير وهنري مرشحين للمهمة الصعبة في القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة، وهو ما سوف يحسمه خلال الساعات المقبلة اتحاد الكرة.