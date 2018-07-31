موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الاربعاء 1/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فجر يوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس 2018 على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد ومانشستر يونايتد في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فجر يوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس 2018 على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية، كما ستكون مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة نادي مانشستر يونايتد الرسمية على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد.

آخر تحضيرات ريال مدريد ومانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، يدخل فريق ريال مدريد زعيم كرة القدم الأوروبية أولى مبارياته الودية في معسكره الصيفي الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع تقديم أداء جيد في الوقت ذاته من أجل تعزيز ثقة الجماهير الملكية قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ولا شك أن الفريق الملكي سوف يكون أمام اختبار حقيقي للغاية في الموسم الجديد، وخاصة بعدما رحل عنه ركائز أساسية لا يُمكن تعويضها، إلا أن فريق ريال مدريد دائماً لم يقف على أي لاعب أو حتى أي مدرب مهما كان اسمه على مر التاريخ بأكمله.

وعلى الرغم من أن فريق ريال مدريد قد نجح في إسعاد جماهيره الغفيرة في آخر ثلاثة مواسم تحديداً، وذلك من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في المرات الثلاثة على التوالي في إنجاز تاريخي للنادي الملكي، إلا أن الصيف الحالي كان عاصفاً على الجميع داخل البيت الملكي.

وجاءت البداية من خلال قيام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالإعلان عن رحيله عن صفوف نادي ريال مدريد بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة، ولم يقتصر الأمر عند ذلك فحسب وبعد نهاية مونديال روسيا الماضي مباشرة جاءت الصدمة الأكبر، وذلك من خلال قيام الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو بإعلان رحيله بشكل رسمي عن النادي الملكي متجهاً إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

ولكن وفي الوقت ذاته لم تهتز جدران قلعة سانتياغو بيرنابيو على الإطلاق إثر هذه الصدمات القوية، وخاصة في ظل العراقة التاريخية التي يتمتع بها الفريق الملكي والتي سوف تكون عاملاً مساعداً له في الموسم الجديد من أجل النهوض من جديد بشكل أقوى، حتى وإن كان ذلك بدون أفضل لاعب في العالم وأيضاً أفضل مدرب في العالم.

ومن جانبها لم تتأخر إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز كثيراً، حيث قامت إدارة النادي الملكي بتعيين الإسباني جولين لوبيتيجي كمدرباً للفريق الملكي، وعلى الرغم من قلة خبرته التدريبية إلا أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي يتمتع بإمكانيات فنية عالية ساهمت في جعله مديراً فنياً لمنتخب إسبانيا في العامين الماضيين قبل تعاقده مع النادي الملكي.

أما على مستوى الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، تبدو إدارة نادي ريال مدريد عازمة على السير على نفس النهج الذي وضعه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الأعوام القليلة الماضية، وذلك من خلال التعاقد مع اللاعبين الشباب ومن ثم محاولة تطويرهُم حتى يكونوا بمثابة أفضل مستقبل للنادي الملكي في السنوات القادمة.

ولم يتعاقد النادي الملكي في الميركاتو الصيفي الحالي حتى هذه اللحظة سوى مع لاعبين فقط لا غير، وهما الظهير الأيمن الإسباني الشاب ألفارو قادماً من صفوف نادي ريال سوسيداد الإسباني، إضافة إلى المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قادماً من صفوف نادي فلامنغو البرازيلي.

أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع مبشراً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق مانشستر يونايتد، وخاصة في ظل توتر العلاقة بشدة بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وبين إدارة النادي، وذلك بسبب التحرك البطيء من طرف إدارة نادي مانشستر يونايتد من أجل إتمام الصفقات التي يرغب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في التعاقد معها قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ولعل ما أشعل الوضع أكثر، هي تصريحات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الآونة الأخيرة، والتي أكد فيها لمختلف وسائل الإعلام العالمية أنه سبق وأن أعطى إدارة نادي مانشستر يونايتد منذ عدة أشهر ماضية لائحة مكونة من خمسة أسماء مرغوب في التعاقد معها، ولكن إدارة نادي مانشستر يونايتد لم تتعاقد حتى هذه اللحظة مع أي اسم متواجد داخل هذه اللحظة مما أشعل غضب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولكن وفي الوقت ذاته لم يرفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو راية الاستسلام بشكل مبكر، حيث شدد أيضاً في الوقت ذاته على أنه في حالة لم تنجح إدارة النادي في التعاقد مع أي لاعب من اللاعبين الخمسة المرغوب في التعاقد معهم، فإنه سوف يُقاتل مع كل العناصر المتاحة في الفريق من أجل الظفر بالألقاب في الموسم الجديد.

ومن جانبها لا تأمل جماهير نادي مانشستر يونايتد أن يطول ذلك الصراع بين الطرفين، وذلك حتى لا يكون له تأثيراً سلبياً على تركيز اللاعبين مع انطلاقة الموسم الجديد، وخاصة في ظل رغبة فريق مانشستر يونايتد في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد.

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