موعد مباراة برشلونة وروما الاربعاء 1/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وروما، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق روما الإيطالي في فجر يوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس 2018 على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وروما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وروما، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وروما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وروما في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة برشلونة وروما

موعد مباراة برشلونة وروما، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق روما الإيطالي في فجر يوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس 2018 علىى أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وروما تحديداً في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وروما

موعد مباراة برشلونة وروما، سوف تكون مباراة برشلونة وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وروما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات برشلونة وروما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وروما، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الثانية في معسكره الصيفي الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه إضافة إلى محاولة تطوير مستواه من الناحية الفنية وخاصة من الناحية البدنية.

ولا شك أن الحكم على مستوى فريق برشلونة في الوقت الراهن لن يكون منطقياً على الإطلاق، وخاصة وأن كل لاعبي الفريق الكتالوني قد عادوا حديثاً من العطلة الصيفية الخاصة بهم، علماً بأن فريق برشلونة سوف يبدأ موسمه الجديد بشكل رسمي انطلاقاً من اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس من العام الحالي 2018، وذلك حينما يواجه فريق برشلونة نظيره فريق إشبيلية ضمن مباراة كأس السوبر الإسباني.

وبكل تأكيد يحتاج فريق برشلونة إلى الوصول إلى الجاهزية المثالية قبل موعد هذه المباراة، علماً بأن بداية تحضيرات فريق برشلونة للموسم الجديد لم تكن مثالية تماماً بعد التعادل المخيب مع فريق توتنهام هوتسبير بهدفين لمثلهما بالرغم من كون فريق برشلونة كان متقدماً بهدفين مقابل لا شئ.

وكان فريق برشلونة قد نجح في الموسم الماضي في التتويج بكلاً من لقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا، وفي مقابل ذلك فشل الفريق الكتالوني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن ذلك الفشل على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا بالنسبة إلى فريق برشلونة، سوف يضع ضغوطات هائلة على الفريق الكتالوني في الموسم الجديد، علماً بأن فريق برشلونة تم إقصائه من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأعرق أوروبياً في آخر ثلاثة مواسم على التوالي.

وعلى الرغم من رحيل الدون كريستيانو رونالدو عن صفوف الغريم التقليدي نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن فريق برشلونة يُدرك جيداً أن المنافسة على مختلف الألقاب في الموسم الجديد لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل القوة التي بات عليها فريق أتلتيكو مدريد قبل انطلاقة الموسم القادم.

ولا يزال يغيب عن صفوف فريق برشلونة حتى الآن سبعة من عناصره الأساسية بسبب العطلة الصيفية، ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم الغائبة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز وأيضاً صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق روما جاهزاً على الإطلاق في الوقت الحالي من أجل خوض غمار الموسم الجديد، علماً بأن فريق روما لا يبدو يُعاني من ضغوطات كبيرة في ظل تأخر موعد انطلاقة مسابقة الدوري الإيطالي حتى الأسبوع الثالث من شهر أغسطس.

وبكل تأكيد سوف تكون طموحات فريق روما مختلفة تماماً في الموسم الجديد، وخاصة بعد المستويات المميزة للغاية التي قدمها في الموسم الماضي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق روما نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ولكن وفي الوقت ذاته باتت جماهير نادي روما تطمح في الموسم الجديد إلى المنافسة بكل قوة على الألقاب، وخاصة لقب الدوري الإيطالي أو حتى أيضاً لقب دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق روما فقد في الميركاتو الصيفي الحالي نجمين من أبرز عناصره الأساسية.

حيث رحل عن صفوف نادي العاصمة الإيطالية كلاً من حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر تجاه صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، كما رحل أيضاً متوسط الميدان البلجيكي راجا ناينغولان تجاه نادي إنتر الإيطالي.

ومن المؤكد أن هذه المباراة الودية بين فريق برشلونة وبين نظيره فريق روما، سوف تكون ثأرية نوعاً بالنسبة إلى فريق برشلونة، وخاصة وأن فريق روما كان هو من أقصى الفريق الكتالوني من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أن فريق برشلونة كان قد نجح في الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، إلا أن فريق روما نجح في صناعة التاريخ في مباراة الإياب بعد فوزه على حساب فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

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