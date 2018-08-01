موعد مباراة أرسنال وتشيلسي بمشاركة “محمد النني” اليوم الأربعاء 1/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة جاره اللندني فريق تشيلسي الإنجليزي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي على أرض جمهورية إيرلندا، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وتشيلسي في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة جاره اللندني فريق تشيلسي الإنجليزي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي على أرض جمهورية إيرلندا، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة أرسنال وتشيلسي

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، سوف تكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال وتشيلسي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته الودية المرتقبة أمام جاره اللندني فريق تشيلسي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إثبات جاهزيته بالشكل الأمثل قبل انطلاقة الموسم الجديد بعد عشرة أيام فقط من الآن.

ولا شك أن فريق أرسنال يُدرك جيداً مدى أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الديربي اللندني أمام جاره فريق تشيلسي، وذلك على الرغم من كونها مجرد مباراة ودية فقط لا أكثر، إلا أن فوز فريق أرسنال في المباراة سوف يُعطيه دافعاً قوياً للغاية في بداية مشواره في الموسم الجديد مع المدرب الإسباني أوناي إيمري.

ويخوض فريق ارسنال هذه المباراة المرتقبة وهو في حالة معنوية لا مثيل لها، وذلك بعد فوزه الكاسح في المباراة الماضية على حساب نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بستة أهداف مقابل هدف واحد، علماً بأن الفريق الباريسي كان قد خاض هذه المباراة بمجموعة من العناصر الشابة مما يجعل نتيجة المباراة خادعة بدون أدنى شك.

وبكل تأكيد سوف يكون الاختبار الودي أمام فريق تشيلسي أكثر أهمية، وخاصة وأن فريق تشيلسي سوف يُشارك في المباراة بمعظم عناصره الأساسية نظراً لكونه سوف يخوض مباراة رسمية بعد أيام قليلة فقط من الآن.

وبالتالي سوف يعتمد المدرب الإسباني أوناي إيمري هو الآخر على أبرز تشكيلة له من أجل خوض هذه المباراة، علماً بأن فريق أرسنال ينتظره بداية ملحمية في الموسم الجديد على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يبدأ فريق أرسنال مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال استضافة حامل اللقب فريق مانشستر سيتي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر المسابقة.

أما في الأسبوع الثاني سوف تتكرر مواجهة الديربي اللندني مرة أخرى، وهذه المرة حينما يحل فريق أرسنال ضيفاً على جاره اللندني فريق تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية.

وهو الأمر الذي يجعل فريق أرسنال مطالباً بضرورة الإعداد لهذه البداية القوية بأفضل صورة ممكنة، وخاصة في ظل رغبة جماهيره الكبيرة في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، ولعل ما قد يُساعد فريق أرسنال على التركيز على ذلك الهدف هو أنه لن يُشارك مرة أخرى في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث اكتفى فريق أرسنال في الموسم الماضي باحتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي جعله يضمن مقعده للموسم الثاني على التوالي في مسابقة الدوري الأوروبي.

وكان فريق أرسنال قد خاض مشواراً طويلاً للغاية في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، ولكن ذلك المشوار الطويل والمرهق قد توقف في مرحلة الدور نصف النهائي بعدما تم إقصائه على يد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مما أضاع حلمه حينها سواء بخوض المباراة النهائية أو حتى بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع أكثر تأزماً بالنسبة إلى فريق تشيلسي، وخاصة وأن فريق البلوز سوف يبدأ موسمه بشكل باكر للغاية بسبب مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية أي بطولة كأس السوبر الإنجليزي، والتي سوف تجمع بينه وبين حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي فريق مانشستر سيتي في يوم الأحد القادم الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن فريق تشيلسي سوف يخوض غمار الموسم الجديد مع مدرب جديد أيضاً مثله مثل فريق أرسنال، وذلك بعدما قامت إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش بإقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ولكن المشكلة أن إدارة نادي تشيلسي قد تأخرت نوعاً ما في ذلك القرار، ومن ثم قامت بعدها بتعيين المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري بدلاً منه، مما قد يجعل عنصر التجانس مفقود نوعاً ما في بداية الموسم بين المدرب الجديد وبين لاعبي فريق تشيلسي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق تشيلسي يبدو أيضاً أنه سوف يكون أحد المنافسين بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، وخاصة وأن فريق البلوز هو الآخر لم يضمن مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم وسوف يكتفي فقط بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وبالتالي فإن الهدف الرئيسي سوف يكون هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في موسم من المتوقع أن يكون أحد أكثر المواسم إثارة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب قوة المنافسة بين أكثر من ست أندية.

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