رسمياً: تعرف على هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني للمصري

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كشف الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً ولاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري بشكل رسمي.

فمن خلال تصريحات خاصة له اليوم لبرنامج “ملاعب أون سبورت” المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت، أكد الكابتن مجدي عبد الغني أن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري سوف يكون هو المدير الفني المكسيكي المخضرم خافيير أجيري.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن مجدي عبد الغني إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد نجح في التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري، وذلك من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في السنوات الأربع القادمة.

كما شدد أيضاً الكابتن مجدي عبد الغني في تصريحاته على أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يعقد مؤتمراً صحفياً في اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس الحالي في مقر اتحاد الكرة، وذلك من أجل تقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري وهو خافيير أجيري إلى الجماهير المصرية ووسائل الإعلام.

وقد أكد الكابتن مجدي عبد الغني أيضاً في تصريحاته أن المدرب المكسيكي خافيير أجيري سوف يحضر معه اثنين مساعدين أجانب فقط في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، على أن يتقاضى الثلاثي معاً راتباً شهرياً تصل قيمته إلى مبلغ 120 ألف دولار.

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