ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي بمشاركة “محمد النني” الأربعاء 1/8/2018

Advertisements

ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي، حقق فريق أرسنال الانتصار على حساب جاره اللندني فريق تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي من عمر اللقاء على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر أغسطس الحالي على ملعب أفيفا على أرض جمهورية أيرلندا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة المدافع الألماني أنطونيو روديغر في الدقيقة الخامسة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أرسنال في المباراة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

Advertisements

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / سوكراتيس / شكودران موستافي / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: محمد النني / إيميل سميث / دوزي / مسعود أوزيل / هنريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / سيسك فابريغاس / روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / هودسون / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة بالرغم من كونها مجرد مباراة ودية لا أكثر ولا أقل.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة، وذلك حينما سدد الإسباني سيسك فابريغاس كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى المخضرم بيتر تشيك أبعدها بنجاح إلى الخارج.

وفي الدقيقة ذاتها تمكن فريق تشيلسي من افتتاح التسجيل من خلال الركلة الركنية، وذلك بعدما وصلت الكرة على رأس المدافع الألماني أنطونيو روديغر الذي وضعها مباشرة في الشباك واضعاً فريقه تشيلسي في المقدمة بأولى الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة عشر سنحت أمام فريق تشيلسي فرصة أخرى مثالية من أجل تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، إلا أن حارس المرمى بيتر تشيك تألق وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على إثارة المباراة.

ومع مرور الدقائق بدأ فريق أرسنال يستحوذ نوعاً ما على الكرة دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق تشيلسي، وفي مقابل ذلك حاول فريق تشيلسي التركيز نوعاً ما على الهجمات المرتدة السريعة من أجل تسجيل المزيد من الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والأربعين، كاد فريق تشيلسي ينجح في تحقيق مبتغاه وذلك حينما انفرد اللاعب الشاب هودسون بحارس المرمى بيتر تشيك، ولكن المدافع الألماني شكودران موستافي أبعد الكرة في نهاية المطاف من على خط المرمى.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط واصل فريق أرسنال عملية بحثه عن تسجيل هدف التعادل، إلا أن ذلك السيناريو استمر دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق تشيلسي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم حاول الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بإحكام السيطرة أكثر على خط وسط الميدان، وذلك من خلال إشراك الإنجليزي داني درنكووتر بدلاً من سيسك فابريغاس.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين كاد فريق تشيلسي ينجح في تسجيل هدفه الثاني بنفس الطريقة التي سجل بها هدفه الأول، ولكن هذه المرة مرت رأسية المدافع أنطونيو روديغر بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى بيتر تشيك.

وفي الدقيقة الثالثة والستين أجرى المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري العديد من التعديلات على تشكيلته، ولعل أبرزها كان إشراك كلاً من الثلاثي إيمرسون إضافة إلى زاباكوستا وأيضاً فيكتور موزيس، أما على الجانب المقابل فقد أجرى المدرب الإسباني أوناي إيمري تغييراً واحداً فقط على تشكيلته، وذلك من خلال إشراك أليكس إيوبي بدلاً من اللاعب الشاب إيميل سميث.

وفي الدقيقة السبعين تلقى فريق أرسنال ضربة موجعة، وذلك بعدما تعرض الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب الشاب مايتلاند نيلس بدلاً منه.

وبعدها بست دقائق جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق أرسنال في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم الفرنسي البديل ألكسندر لاكازيت كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو وسط حالة من الحسرة من طرف جماهير نادي أرسنال في المدرجات.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة واصل فريق أرسنال ضغطه سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق تشيلسي، ليستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق أرسنال في تعديل النتيجة عبر المهاجم ألكسندر لاكازيت الذي استغل ثغرة في خط دفاع فريق البلوز.

وبعد ذلك مباشرة أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وبالتالي لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حسمها فريق أرسنال في نهاية المطاف بعد فوزه بواقع ست ركلات صحيحة مقابل خمسة.

إقرأ أيضاً: