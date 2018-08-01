موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الخميس 2/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الإسماعيلي في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والإسماعيلي في هذه المباراة الهامة.

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موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الإسماعيلي في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، سوف تكون مباراة الأهلي والإسماعيلي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي والإسماعيلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التربع بشكل مبكر على عرش صدارة ترتيب المسابقة في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للموسم الثالث على التوالي.

وعلى الرغم من أن فريق الأهلي سوف يخوض المباراة أمام نظيره فريق الإسماعيلي بمعنويات عالية بعد الاقتراب من التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن المارد الأحمر سوف يغيب عن صفوفه بعض العناصر الأساسية بداعي الإصابة.

وهو الأمر الذي قد يؤثر نوعاً ما على فريق الأهلي في هذه المباراة، وخاصة على اختيارات المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يعرف مسابقة الدوري المصري الممتاز جيداً، وذلك نظراً إلى كونه سبق وأن تولى تدريب فريق وادي دجلة في فترة سابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي سوف يُعاني كثيراً من غياب بعض الأسماء المؤثرة عن هذه المباراة، ويأتي في مقدمة الغائبين الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي بالرغم من تعافيه من الإصابة، إلا أن الجهاز الفني لفريق الأهلي رأى أن إراحته سوف تكون أفضل تفادياً لتعرضه إلى أي إصابة جديدة.

أما الغائب الثاني المهم فهو متوسط الميدان المخضرم حسام عاشور قائد الفريق، والذي يُعاني هو الآخر من الإصابة العضلية التي كانت قد لحقت به في المباراة الماضية أمام فريق تاونشيب رولز البوتسواني في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل جاءت الصدمة الكبرى بالنسبة إلى فريق الأهلي قبل أيام قليلة فقط من موعد مباراته أمام نظيره فريق الإسماعيلي، حيث تمثل ذلك في الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النيجيري جونيور أجايي أحد الركائز الأساسية في صفوف القلعة الحمراء.

ولن يغيب اللاعب النيجيري جونيور أجايي فقط عن هذه المباراة أمام فريق الإسماعيلي، وإنما سوف يغيب عن صفوف المارد الأحمر حتى نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي 2018 / 2019، وذلك بسبب إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة إثر الإصابة التي تعرض لها هو الآخر في المباراة الماضية أمام فريق تاونشيب رولز.

ويُدرك المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون جيداً أهمية تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الإسماعيلي، وخاصة وأن البداية المثالية سوف تضع فريق الأهلي على الطريق الصحيح من أجل المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وبكل تأكيد سوف يجد فريق الأهلي نفسه تحت ضغوطات لا مثيل لها طوال الأشهر القادمة، وذلك بسبب كثرة التحديات التي تنتظر المارد الأحمر في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد العربي بسبب البطولة العربية للأندية.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن فريق الأهلي سوف يجد نفسه مطالباً من جانب جماهيره بضرورة التتويج بجميع هذه الألقاب، وخاصة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي غاب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

ومن جانبه قام المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سوف يكونوا حاضرين في هذه المباراة أمام فريق الإسماعيلي، حيث تكونت هذه القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول / ساليف كوليبالي / محمد هاني.

خط الوسط: هشام محمد / إسلام محارب / وليد سليمان / محمد شريف / أحمد حمدي / عمرو السولية / أكرم توفيق / ناصر ماهر / مؤمن زكريا.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

أما الأسماء التي تم استبعادها من قائمة المباراة، فهي: أحمد الشيخ / أحمد حمودي / علي لطفي / حسام عاشور / محمد نجيب / أحمد فتحي / صبري رحيل / باكا / ميدو جابر / كريم نيدفيد / أحمد علاء / أحمد ياسر ريان / باسم علي / محمود الجزار.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / مؤمن زكريا / أحمد حمدي / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل فقد قام الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالكشف هو أيضاً عن قائمة فريقه في هذه المباراة، حيث تكونت قائمة فريق الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري / محمد فوزي / محمد مجدي.

خط الدفاع: علاء عبد العظيم / طارق طه / محمد هاشم / أحمد أيمن / محمود متولي / ريتشارد بافور.

خط الوسط: حسني عبد ربه / نادر رمضان / كريم بامبو / محمد صادق / سعد الجزيري / وجيه عبد الحكيم / محمد الضرف / محمد الشامي / عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: شكري نجيب / كريستوفر.

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