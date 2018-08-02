موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري الجمعة 3/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز وإنبي، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق إنبي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز وإنبي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز وإنبي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز وإنبي في هذه المباراة.

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موعد مباراة بيراميدز وإنبي

موعد مباراة بيراميدز وإنبي، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق إنبي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز وإنبي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة بيراميدز وإنبي

موعد مباراة بيراميدز وإنبي، سوف تكون مباراة بيراميدز وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات بيراميدز وإنبي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز وإنبي، يدخل فريق بيراميدز “الأسيوطي سبورت” سابقاً غمار مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد بشكل مختلف تماماً عن كل المواسم السابقة، وخاصة بعدما تمت عملية بيع النادي في الصيف الحالي إلى مجموعة من المستثمرين السعوديين ويأتي في مقدمتهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

ومنذ هذه اللحظة تغير كل شئ يخص نادي بيراميدز، وبدأت الحكاية من خلال التعاقد مع مجلس إدارة على مستوى عالي للغاية برئاسة الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي، كما تواجد أيضاً في مجلس إدارة النادي الكابتن أحمد حسن.

أما على المستوى الفني كان الأمر أكثر إثارة، وذلك بعدما تم التعاقد مع جهاز فني برازيلي بالكامل تحت قيادة المدير الفني فالنتين، والذي من المتوقع أن تكون لمسته واضحة على مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل سريع للغاية.

ولم تقتصر الأمور عند ذلك الحد فحسب، بل جاء الدور على الصفقات التي تم التعاقد معها من أجل تدعيم صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث تم تسريح كافة اللاعبين غير المرغوب في تواجدهُم مع النادي مع الإبقاء على العناصر الهامة فقط لا غير، وإضافة إلى ذلك تم التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل على مستوى جميع الخطوط.

وإليكم الآن قائمة فريق بيراميدز الكاملة في موسم 2018 / 2019 م:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / المهدي سليمان / أحمد دعدور.

خط الدفاع: عبدالله بكري / عمرو الميداني / علي جبر / إسلام صيام / حمادة طلبة / عمر جابر / رجب بكار / محمد حمدي / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمد فتحي / مهند لاشين / محمد رزق / أحمد توفيق / محمد مجدى أفشة / محمد فاروق / أحمد عفيفي / كارلوس كينو / داني شاهين / كارلوس إدواردو / شريف دابو.

خط الهجوم: لوكاس ريبامار / كوستا / ناصر منسي.

وبكل تأكيد سوف يكون لفريق بيراميدز دور كبير للغاية في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، وخاصة في حالة نجح المدير الفني البرازيلي فالنتين في خلق حالة مثالية من التجانس بين كل هؤلاء اللاعبين، علماً بأن الدور الأكبر سوف يقع على الأسماء البرازيلية الأربعة المتواجدة في تشكيلة الفريق.

ولن يكون التركيز على فريق بيراميدز في الموسم الجديد من طرف جماهير النادي فقط لا غير، بل سوف تكون كل العيون مسلطة على هذه التجربة الرائدة التي من المتوقع أن تنجح بنسبة كبيرة للغاية، وخاصة في ظل الأموال الطائلة التي تم ضخها من أجل تغيير كل شئ في النادي، إضافة إلى العمل بشكل إحترافي للغاية سواء على المستوى الفني أو حتى على المستوى الإداري.

ولا شك أن جماهير كرة القدم المصرية سوف تكون سعيدة للغاية في حالة تألق فريق بيراميدز في الموسم الحالي، وخاصة وأن ذلك سوف يُساهم بشكل كبير للغاية في الارتقاء بمستوى كرة القدم المصرية على صعيد الأندية بسبب قوة المنافسة، وأيضاً سوف يؤدي ذلك بدون أدنى شك إلى ارتفاع مستوى المنتخب الوطني المصري في السنوات القادمة.

ومن المؤكد أن نجاح تجربة فريق بيراميدز لن يأتي بشكل سريع كما هو متوقع في مطلع الموسم، وخاصة وأن عملية التجانس بين لاعبي الفريق لم تتم بعد حتى هذه اللحظة، على أمل أن يتم ذلك بشكل سريع للغاية من أجل مصلحة كرة القدم المصرية في نهاية المطاف.

ومن جانبه سوف يقوم المدير الفني البرازيلي فالنتين بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر / عبدالله بكري / علي جبر / محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين / أحمد توفيق / كارلوس كينو / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: لوكاس ريبامار / كوستا.

أما على الجانب المقابل فقد تكونت قائمة فريق إنبي في الموسم الجديد 2018 / 2019 م على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام عبد الواحد / عبد العزيز عطية / محمود جاد محمود.

خط الدفاع: رامي صبري / إبراهيم يحيى / صلاح سليمان / محمود محمد طاهر / فادي محمد نجاح / سانو / علي فوزي لبيب / أحمد محمد عبد العزيز / عمرو الحلواني / هشام عادل عزت / مصطفى عادل / محمد محمود رجب.

خط الوسط: محمود توبة / محمود علي صديق / محمد أشرف / أحمد محمد يوسف / خالد أحمد البسيوني / محمد جمال أحمد / محمود محمد / حمدي فتحي / عبد الرحمن عامر / أبو بكر ديارا / محمد زكريا أحمد / نوح وائل / عماد فتحي / محمد أشرف فهمي / أحمد خالد السيد / أحمد حسين.

خط الهجوم: عرفة السيد / أحمد عبد الفتاح / مارشال عودة.

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