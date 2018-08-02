موعد مباراة باريس وموناكو في السوبر الفرنسي السبت 4/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة غريمه فريق موناكو في ظهر يوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الصين، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الفرنسي 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم الفرنسية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من باريس سان جيرمان وموناكو في هذه المباراة الهامة.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة غريمه فريق موناكو في ظهر يوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الصين، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الفرنسي 2018 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وموناكو تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وموناكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان وموناكو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وموناكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات باريس سان جيرمان وموناكو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، يدخل فريق باريس سان جيرمان غمار الموسم الجديد بشكل رسمي انطلاقاً من بوابة مسابقة كأس السوبر الفرنسي، والتي يسعى جاهداً إلى التتويج بها تحت أي ظرف من الظروف من أجل الدخول بكل قوة في الموسم الجديد بالرغم من التغيير على مستوى الجهاز الفني بعد نهاية الموسم الماضي.

ولا شك أن فريق باريس سان جيرمان لا يزال أبرز المرشحين من أجل الظفر مرة أخرى بجميع الألقاب المحلية على الصعيد الفرنسي، وذلك على الرغم من قرار إدارة النادي الباريسي بالإنفصال عن المدرب الإسباني أوناي إيمري عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

ولكن وفي الوقت ذاته قامت إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي بالتعاقد مع مدرب شاب ليس لديه خبرات كبيرة في عالم كرة القدم، وهو المدرب الألماني توماس توخيل الذي يتميز دائماً بأسلوب اللعب الهجومي الممتع مع أي فريق يتولى تدريبه.

وهو الأمر الذي تأمل إدارة نادي باريس سان جيرمان أن ينجح فيه المدرب الألماني توماس توخيل مع الفريق الباريسي في الموسم الحالي، وخاصة في ظل امتلاك فريق باريس سان جيرمان كوكبة كبيرة من النجوم اللامعة القادرة على تنفيذ فكر المدرب الألماني بشكل مثالي للغاية.

وتكمن المشكلة الآن أمام المدرب الألماني توماس توخيل في عدم جاهزية كل نجوم فريق باريس سان جيرمان من أجل خوض مباراة كأس السوبر الفرنسي، وذلك بسبب العطلة الصيفية مع العلم بأن أبرز الأسماء الغائبة تتمثل في القوة الهجومية الضاربة، وهم الثلاثي البرازيلي نيمار جونيور إضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي وأيضاً الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق باريس سان جيرمان يمتلك عناصر أخرى جيدة للغاية، مما يجعل فريق باريس سان جيرمان مطالباً بضرورة تحقيق لقب كأس السوبر الفرنسي قبل بداية مشواره على صعيد مسابقة الدوري الفرنسي، علماً بأن الفريق الباريسي سوف يبدأ حملة الدفاع عن لقبه من خلال استقبال ضيفه فريق كُان على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

ويجدر الإشارة أيضاً إلى أن النجم البرازيلي نيمار جونيور قد انضم إلى بعثة فريق باريس سان جيرمان في دولة الصين، إلا أن مشاركته في المباراة تبقى غير مؤكدة على الإطلاق بسبب عدم جاهزيته البدنية إثر العطلة الصيفية.

أما على الجانب المقابل لا يبدو وضع فريق موناكو مغايراً تماماً عما كان عليه الحال في السنوات القليلة الماضية، حيث يبدأ فريق موناكو مرة أخرى الموسم بعد فقدان بعض عناصره الأساسية في الميركاتو الصيفي، وذلك بسبب قوة العروض المغرية التي تصل إلى إدارة النادي التي لا تزال تتبع نفس السياسة في عملية التعاقدات.

وخلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، رحل عن نادي موناكو أولاً متوسط الميدان البرازيلي فابينيو الذي انتقل إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أما الراحل الثاني فهو الجناح الهجومي توماس ليمار الذي انتقل إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن إدارة نادي موناكو عملت جاهدة من أجل التعاقد مرة أخرى مع بعض المواهب الشابة، وذلك من أجل تطوير هذه المواهب ومن ثم عرضها في الأسواق بأرقام فلكية، علماً بأن أبرز صفقة تعاقد معها نادي موناكو في الصيف الحالي كانت من خلال ضم صانع الألعاب الروسي ألكسندر جولوفين قادماً من صفوف نادي سيسكا موسكو الروسي.

ولا شك أن فريق موناكو لن يكون مرشحاً بنسبة كبيرة من أجل التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، إلا في حالة حدوث مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق بسبب كثرة الغيابات في صفوف فريق الإمارة.

حيث يغيب عن صفوف فريق موناكو في هذه المباراة كلاً من النجم الكولومبي راداميل فالكاو، إضافة إلى حارس المرمى الكرواتي دانييل سوباسيتش، وأيضاً الظهير الأيمن الفرنسي جبريل سيديبي، وأخيراً سوف يغيب صانع الألعاب الروسي ألكسندر جولوفين، علماً بأن السبب الرئيسي وراء غياب هؤلاء النجوم هي العطلة الصيفية وليست الإصابة.

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