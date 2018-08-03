موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري السبت 4/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم المصرية وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والاتحاد السكندري في هذه المباراة الهامة.

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، سوف تكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، كما ستكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك والاتحاد السكندري والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته الثانية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على العودة من جديد إلى المسار الصحيح بعد سقوطه في فخ التعادل في الأسبوع الأول أمام نظيره فريق بتروجيت.

وبعد ذلك التعادل سادت حالة من الأجواء السلبية بقوة بين جماهير نادي الزمالك وحتى بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، علماً بأن المستشار مرتضى منصور قرر فرض عقوبة مالية على كل لاعبي فريق الزمالك بعد هذه النتيجة السلبية، حيث تمثلت هذه العقوبة في خصم مبلغ 100 ألف جنيه مصري من راتب كل لاعب بسبب ضعف الأداء في أولى مباريات الفارس الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبكل تأكيد كان كل عشاق نادي الزمالك يأملون في تحقيق نتيجة أفضل أمام فريق بتروجيت، وذلك من أجل إثبات قدرتهم في المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب في الموسم الحالي، مما جعل السقوط في فخ التعادل ينشر حالة من القلق نوعاً ما بين الجماهير، وخاصة بعد الصفقات المدوية التي أبرمتها إدارة النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ومن جانبه قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بتقديم اعتذاره إلى جماهير نادي الزمالك بعد الأداء السلبي للفريق في مباراته الأولى أمام فريق بتروجيت، كما وعد أيضاً المدير الفني السويسري كريستيان جروس الجماهير بتحسين ذلك الأداء انطلاقاً من المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري.

وعلى الرغم من التعادل في المباراة الأولى أمام فريق بتروجيت، إلا أن فريق الزمالك لم يظهر في هذه المباراة بكامل قوته، حيث لم يقم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بإشراك أي صفقة من الصفقات الجديدة في هذه المباراة، مما يجعل أمل جماهير نادي الزمالك كبيراً في المباريات القادمة وخاصة بعد تجانس كل اللاعبين مع أسلوب لعب المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك في هذه المباراة أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / حازم إمام / بهاء مجدي / أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود عبد العاطي / طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد حسن / عبد الله جمعة / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / مصطفى فتحي / محمد عنتر / محمد إبراهيم / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / مصطفى فتحي / إبراهيم حسن / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

أما على الجانب المقابل بدأ فريق الاتحاد السكندري غمار الموسم الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن محمد عمر بقائمة تكونت على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان / محمود الزنفلي / محمود الغرباوي.

خط الدفاع: محمد عادل / رمزي خالد / ويلسون اكاكبو / مروان النجار / محمد بازوكا / كريم الديب / خالد الغندور / محمد ناصف / محمد رزق.

خط الوسط: فوزي الحناوي / أحمد الألفي / ديديه كوريه / نور السيد / عاشور الأدهم / أحمد داودا / أحمد مجدى / رزاق سيسيه / محمد حسن / خليل.

خط الهجوم: إيمانويل بناهيني / محمد جدو / خالد قمر / محمد عبد المجيد.

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