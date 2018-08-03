موعد مباراة ليفربول ونابولي بمشاركة “محمد صلاح” السبت 4/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ونابولي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب أفيفا على أرض جمهورية أيرلندا، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ونابولي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ونابولي في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول ونابولي، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب أفيفا على أرض جمهورية أيرلندا، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونابولي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول ونابولي، سوف تكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ونابولي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ونابولي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الودية المرتقبة أمام نظيره فريق نابولي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع تقديم أداء مثالي في الوقت ذاته، وخاصة قبل موعد انطلاقة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع واحد فقط من الآن.

ولا شك أن فريق ليفربول أثبت من خلال نتائجه في المباريات الودية الماضية، أنه بات جاهزاً بشكل مؤكد من أجل خوض المباريات الرسمية في الموسم الجديد، وخاصة في ظل رغبة فريق الريدز في المنافسة بقوة في الموسم الحالي على مختلف الألقاب وتحديداً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

وبكل تأكيد سوف يكون فريق ليفربول واحداً من أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة في ظل القوة الهجومية الضاربة التي بات يتمتع بها فريق الريدز، علماً بأن العقبة الوحيدة التي ستقف في وجه فريق ليفربول هي العقبة التاريخية، حيث لم يعرف فريق ليفربول طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1989 / 1990 م.

وعلى الرغم من أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول لم يقم بعد بإصلاح المشاكل الدفاعية التي عانى منها فريقه في الموسم الماضي، إلا أن المدرب الألماني يورغن كلوب قام بإبرام صفقات من العيار الثقيل سواء على مستوى خط وسط الميدان أو حتى على مستوى خط الهجوم وأيضاً في مركز حراسة المرمى.

حيث تعاقد نادي ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مع حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي، وإضافة إلى ذلك تعاقد نادي ليفربول مع متوسط الميدان البرازيلي فابينيو قادماً من صفوف نادي موناكو الفرنسي.

كما تعاقد نادي ليفربول مع متوسط الميدان الغيني نابي كيتا قادماً من صفوف نادي لايبزيغ الألماني، وأيضاً تعاقد نادي ليفربول مع الجناح الهجومي السويسري شيردان شاكيري قادماً من صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

ولم يكتفِ المدرب الألماني يورغن كلوب بذلك وحسب، بل قرر أيضاً عدم إعارة المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج مرة أخرى إلى صفوف أي نادي مثلما كان يحدث في السنوات القليلة الماضية، مما يجعل فريق ليفربول قوياً للغاية مثله مثل بقية الأندية الإنجليزية المرشحة من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ومن جانبه سوف يقوم المدرب الألماني يورغن كلوب بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / راجنار كلافان / أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو / نابي كيتا / جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / دانييل ستوريدج.

أما على الجانب المقابل لا يزال فريق نابولي يُسابق الزمن من أجل التحضير بشكل مثالي قبل انطلاقة الموسم الجديد، وخاصة بعد تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي منصب الإدارة الفنية للفريق خلفاً للمدرب الإيطالي ماوريزيو ساري.

وعلى الرغم من أن فريق نابولي لم يتعاقد حتى هذه اللحظة في الميركاتو الصيفي الحالي مع صفقات وازنة، إلا أن خبرة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وحدها قادرة على قيادة فريق نابولي إلى الإنجازات في الموسم الحالي.

ويبقى الهدف الرئيسي بالنسبة إلى فريق نابولي في الموسم الحالي هو المنافسة على لقب الدوري الإيطالي في المقام الأول، ولكن يبقى الأهم هو عدم إنهاء فريق جنوب الإيطالي الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف يكون فريق نابولي أحد أبرز الأندية المرشحة لكي تلعب دور الحصان الأسود في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك بسبب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبدون أدنى شك سوف يكون الاعتماد الرئيسي من طرف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الحالي على كلاً من الثلاثي السلوفاكي ماريك هامسيك، إضافة إلى الإيطالي لورينزو إنسيني وأيضاً البلجيكي دريس ميرتينز، على أمل أن تقوم إدارة النادي بالتعاقد مع نجم أو نجمين قبل إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي الحالي.

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