موعد مباراة أرسنال ولاتسيو بمشاركة “محمد النني” السبت 4/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال ولاتسيو، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق لاتسيو الإيطالي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب فريندز أرينا على أرض دولة السويد، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال ولاتسيو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ولاتسيو، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال ولاتسيو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال ولاتسيو في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة أرسنال ولاتسيو

موعد مباراة أرسنال ولاتسيو، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق لاتسيو الإيطالي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب فريندز أرينا على أرض دولة السويد، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ارسنال ولاتسيو

موعد مباراة أرسنال ولاتسيو، سوف تكون مباراة ارسنال ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة نادي ارسنال الرسمية على القمر الصناعي هوت بيرد، كما ستكون مباراة ارسنال ولاتسيو منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة نادي لاتسيو الرسمية على القمر الصناعي هوت بيرد.

آخر تحضيرات أرسنال ولاتسيو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال ولاتسيو، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته الودية الأخيرة في معسكره الصيفي الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إثبات جاهزيته بشكل مثالي قبل موعد انطلاقة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع واحد فقط من الآن.

ولعل ما يُعقد الأمر أكثر أن فريق أرسنال تنتظره بداية ماراثونية لا مثيل لها على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، حيث يبدأ فريق أرسنال رحلته في مسابقة الدوري الإنجليزي من خلال استقبال ضيفه فريق مانشستر سيتي وهو حامل اللقب على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وبعد ذلك مباشرة وتحديداً في الأسبوع الثاني يحل فريق أرسنال ضيفاً ثقيلاً على جاره اللندني فريق تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وهو الأمر الذي يجعل فريق أرسنال مطالباً بضرورة الوصول إلى حالة الجاهزية الكاملة وخاصة من الناحية البدنية قبل خوض هذه المعارك الكروية المنتظرة.

ولا شك أن الإسباني أوناي إيمري المدرب الجديد لفريق أرسنال بدأ ينسجم نوعاً ما مع جميع اللاعبين داخل الفريق اللندني، حيث ظهر ذلك بشكل واضح للغاية على أداء فريق أرسنال في المباريات الودية الأخيرة له في معسكره الصيفي الحالي.

وبكل تأكيد يُدرك فريق أرسنال جيداً أن الضغط سوف يكون هائلاً عليه في الموسم الحالي، وذلك بسبب رغبة الجماهير اللندنية في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة وأن ذلك اللقب لم يدخل إلى خزائن نادي أرسنال منذ موسم 2002 / 2003 م.

وربما ما قد يُساعد فريق أرسنال نوعاً ما على التركيز بشكل كلي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، هو عدم مشاركة الفريق اللندني للموسم الثاني على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإن فريق أرسنال سوف يكون مرتاحاً نوعاً ما من الناحية البدنية بالرغم من مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي التي من المتوقع عدم التركيز عليها على الإطلاق.

أما على الجانب المقابل يواصل فريق لاتسيو التحضير من أجل الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد، وخاصة في ظل رغبة فريق نسور العاصمة في التألق بشكل ملفت مرة أخرى على سواء صعيد مسابقة الدوري الإيطالي أو حتى على صعيد مسابقة الدوري الأوروبي.

ولعل ما يُميز فريق لاتسيو كثيراً قبل انطلاقة الموسم الحالي، هو حالة الاستقرار الفني المثالية التي يعيشها فريق لاتسيو رفقة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي في آخر موسمين، مما يجعل فريق لاتسيو مرشحاً وبقوة من أجل المنافسة مرة أخرى في الموسم الحالي على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

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