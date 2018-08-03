ملخص مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري الجمعة 3/8/2018

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ملخص مباراة بيراميدز وإنبي، حقق فريق بيراميدز الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق إنبي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة اللاعب محمد مجدى أفشة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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وجاءت تشكيلة فريق بيراميدز الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عبدالله بكري / علي جبر / أحمد توفيق / عمر جابر.

خط الوسط: محمد رزق / كارلوس كينو / محمد فتحي.

خط الهجوم: لوكاس ريبامار / كارلوس إدواردو / كوستا.

المدير الفني: البرازيلي ألبيرتو فالنتيم.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق إنبي الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي فوزي / رامي صبري / صلاح سليمان / أحمد عبد العزيز.

خط الوسط: محمد أشرف / حمدي فتحي / محمود قاعود / عبد الرحمن عامر / محمد بسيوني.

خط الهجوم: عرفة السيد.

المدير الفني: المصري خالد متولي.

ملخص مباراة بيراميدز وإنبي الشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز وإنبي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق بيراميدز الذي أراد إثبات قوته الضاربة في أول ظهور رسمي له في كرة القدم المصرية.

ومع مرور الدقائق انخفض إيقاع اللعب نوعاً ما بالرغم من الاستحواذ بشكل كامل على الكرة من جانب فريق بيراميدز، إلا أن فريق إنبي تماسك بشكل مثالي للغاية في مناطقه الدفاعية مما حرم فريق بيراميدز من تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس عمرو حسام.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين سنحت أولى الفرص في المباراة لمصلحة فريق إنبي، وذلك حينما سدد اللاعب محمد بسيوني كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية وسط حالة من التوتر الشديد من طرف المدرب البرازيلي ألبيرتو بسبب تواجد ثغرة في الخطوط الخلفية لفريق بيراميدز.

ومن بعد ذلك استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين في شوط سلبي للغاية على كافة النواحي، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة بيراميدز وإنبي الشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز وإنبي، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على تسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة من أجل تحقيق الانتصار، وخاصة فريق بيراميدز المسلط عليه كافة عيون جماهير كرة القدم المصرية بعد الصفقات المدوية التي تعاقد معها في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول المدير الفني البرازيلي ألبرتو أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمد مجدى أفشة بدلاً من اللاعب محمد فتحي.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين كاد فريق إنبي يخطف هدف الانتصار من ركلة ركنية عبر القائد رامي صبري، إلا أن حارس المرمى المهدي سليمان أبعد الكرة ببراعة من على خط المرمى منقذاً مرمى فريقه من أولى الأهداف.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير واصل المدير الفني البرازيلي ألبرتو عملية تعزيز خط وسط ميدانه الهجومي بحثاً عن تسجيل الأهداف قبل نهاية المباراة، وهذه المرة من خلال إشراك اللاعب محمد فاروق بدلاً من اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، سنحت فرصة خطيرة للغاية لمصلحة فريق بيراميدز، وهذه المرة حينما سدد اللاعب البديل نوح وائل كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا القائم الأيمن لحارس المرمى المهدي سليمان تكفل بالتصدي للكرة مبقياً على نظافة شباك فريق بيراميدز.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين تلقى فريق إنبي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعد حصول مهاجمه عرفة السيد على بطاقة صفراء ثانية مما جعله يُطرد من أرض الملعب وسط فرحة كبيرة من طرف جماهير نادي بيراميدز في مدرجات ملعب بتروسبورت.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك بعدما نجح فريق بيراميدز في تسجيل هدفه الأول والوحيد في المباراة عبر اللاعب البديل محمد مجدى أفشة من خلال تنفيذه ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، ليُهدي فريق بيراميدز النقاط الثلاث الأولى له في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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